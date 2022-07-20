https://uz.sputniknews.ru/20220720/lavrov-geograficheskie-zadachi-spetsoperatsii-izmenilis-26366238.html
Лавров: географические задачи спецоперации изменились
Лавров: географические задачи спецоперации изменились
Лавров рассказал, что география спецоперации изменилась.
2022-07-20T18:30+0500
2022-07-20T18:30+0500
2022-07-20T18:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей лавров
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились из-за поставок Киеву вооружений, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.Также глава МИД отметил, что Россия не может допустить, чтобы в Украине находилось оружие, которое будет представлять угрозу российским территориям и территориям республик, которые объявили о независимости.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также: Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удараДля чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона
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сергей лавров, спецоперация
Лавров: географические задачи спецоперации изменились
Глава МИД РФ рассказал, как отреагирует Россия на дальнейшие поставки оружия Украине.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились из-за поставок Киеву вооружений, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.
"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР. Это еще Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий. Этот процесс продолжается. По мере того, как Запад в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобольным оружием на вроде HIMARS", - объяснил Лавров.
Также глава МИД отметил, что Россия не может допустить, чтобы в Украине находилось оружие, которое будет представлять угрозу российским территориям и территориям республик, которые объявили о независимости.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.