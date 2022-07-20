https://uz.sputniknews.ru/20220720/lavrov-geograficheskie-zadachi-spetsoperatsii-izmenilis-26366238.html

Лавров: географические задачи спецоперации изменились

Лавров: географические задачи спецоперации изменились

Лавров рассказал, что география спецоперации изменилась.

2022-07-20T18:30+0500

2022-07-20T18:30+0500

2022-07-20T18:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей лавров

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились из-за поставок Киеву вооружений, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.Также глава МИД отметил, что Россия не может допустить, чтобы в Украине находилось оружие, которое будет представлять угрозу российским территориям и территориям республик, которые объявили о независимости.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также: Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удараДля чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона

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сергей лавров, спецоперация