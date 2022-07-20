https://uz.sputniknews.ru/20220720/mitropolit-vikentiy-mirziyoev-podderjivaet-pravoslavie-v-respublike--26374281.html
Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республике
Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республике
Митрополит прибыл в Ташкент для участия в круглом столе.
2022-07-20T20:14+0500
2022-07-20T20:14+0500
2022-07-20T20:24+0500
общество
православие
узбекистан
шавкат мирзиёев
митрополит ташкентский и узбекистанский
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана очень помогает православной церкви, заявил архиерей Русской православной церкви, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.По словам митрополита, Мирзиёев отреставрировал в республике два монастыря - женский и мужской. Во время ремонтных работ в мужском монастыре восстановили колокольню и центральный купол.Также митрополит добавил, что сейчас при поддержке президента строится Центр православия и музей христианства.Читайте также:Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фотоАляутдинов: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране
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православие, узбекистан, шавкат мирзиёев, митрополит ташкентский и узбекистанский
Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республике
20:14 20.07.2022 (обновлено: 20:24 20.07.2022)
Священнослужитель прибыл в Ташкент для участия в круглом столе "Роль религиозных объединений в странах СНГ в профилактике экстремизма и терроризма".
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана очень помогает православной церкви, заявил архиерей Русской православной церкви, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
По словам митрополита, Мирзиёев отреставрировал в республике два монастыря - женский и мужской. Во время ремонтных работ в мужском монастыре восстановили колокольню и центральный купол.
"В это были вложены очень большие средства. На данный момент эти два монастыря в хорошем состоянии. Ремонтные работы были проделаны на высоком уровне",- уточнил архиерей.
Также митрополит добавил, что сейчас при поддержке президента строится Центр православия и музей христианства.