https://uz.sputniknews.ru/20220720/mitropolit-vikentiy-mirziyoev-podderjivaet-pravoslavie-v-respublike--26374281.html

Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республике

Митрополит Викентий: Мирзиёев поддерживает православие в республике

Митрополит прибыл в Ташкент для участия в круглом столе.

2022-07-20T20:14+0500

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общество

православие

узбекистан

шавкат мирзиёев

митрополит ташкентский и узбекистанский

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана очень помогает православной церкви, заявил архиерей Русской православной церкви, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.По словам митрополита, Мирзиёев отреставрировал в республике два монастыря - женский и мужской. Во время ремонтных работ в мужском монастыре восстановили колокольню и центральный купол.Также митрополит добавил, что сейчас при поддержке президента строится Центр православия и музей христианства.Читайте также:Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фотоАляутдинов: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране

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православие, узбекистан, шавкат мирзиёев, митрополит ташкентский и узбекистанский