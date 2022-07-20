https://uz.sputniknews.ru/20220720/na-obratnoy-storone-kartiny-van-goga-nashli-skrytyy-portret--26337437.html
На обратной стороне картины Ван Гога нашли скрытый портрет
На обратной стороне картины Ван Гога нашли скрытый портрет
Известно, что художник часто использовал обе стороны холста.
2022-07-20T07:00+0500
2022-07-20T07:00+0500
2022-07-20T07:09+0500
это интересно
винсент ван гог
открытие
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На оборотной стороне картины "Голова крестьянки" нашли автопортрет Винсента Ван Гога, передает британское издание Daily Mail.По данным издания, автопортрет был написан художником до 1888 года. Картина оставалась незамеченной примерно 137 лет, пока в преддверии выставки в Национальной галереи Шотландии не сделали рентгеновский снимок шедевра. По мнению экспертов, картины можно разделить, однако это потребует сложных работ по реставрации.На предстоящей выставке посетители смогут увидеть рентгеновское изображение автопортрета художника, используя специальный механизм с подсветкой.Читайте также:В Турции нашли дворец внука ЧингисханаКак художники видят Ташкент — фото
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винсент ван гог, открытие
На обратной стороне картины Ван Гога нашли скрытый портрет
07:00 20.07.2022 (обновлено: 07:09 20.07.2022)
Известно, что художник часто использовал обе стороны холста у картин, чтобы сэкономить деньги.
На оборотной стороне картины "Голова крестьянки" нашли автопортрет Винсента Ван Гога, передает британское издание Daily Mail.
По данным издания, автопортрет был написан художником до 1888 года. Картина оставалась незамеченной примерно 137 лет, пока в преддверии выставки в Национальной галереи Шотландии не сделали рентгеновский снимок шедевра. По мнению экспертов, картины можно разделить, однако это потребует сложных работ по реставрации.
"Мы с нетерпением хотим поделиться со всеми этой находкой", — прокомментировали в галерее.
На предстоящей выставке посетители смогут увидеть рентгеновское изображение автопортрета художника, используя специальный механизм с подсветкой.