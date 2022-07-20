https://uz.sputniknews.ru/20220720/nalog-ot-prodaji-kvartiry-chto-neobxodimo-znat--26359200.html

Налог от продажи квартиры: что необходимо знать

Налог от продажи квартиры: что необходимо знать

Когда нужно платить налог - читайте в нашем материале.

2022-07-20T14:03+0500

2022-07-20T14:03+0500

2022-07-20T14:03+0500

экономика

налоги

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недвижимость

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Всего налог на доходы физических лиц насчитывает 12%, передает Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. Налогом облагаются доходы от продажи нежилых помещений, а также жилых, с учетом нахождения в собственности налогоплательщика не меньше 36 месяцев.Платить налог на доход от продажи собственности необходимо. Это не зависит от того, находилось ли продаваемое в течение 3-х лет жилое помещение в собственности налогоплательщика к примеру, по факту дарения, унаследования или купли-продажи.Если физическое лицо продает жилое помещение, которым он владел более трех лет, то доход от продажи налогом не облагается.Однако если физическое лицо продает жилое помещение, которое было в его собственности менее трех лет, то необходимо заплатить налог. Сначала нужно предоставить декларацию об общем годовом доходе налоговой службе по месту постоянного проживания налогоплательщика. Документ должен быть предоставлен не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Заплатить исчисленный налог необходимо не позднее 1 июня.При этом запросить декларацию о доходах можно онлайн через специальный портал электронных государственных услуг налоговых органов.Доход от продажи имущества определяется превышением суммы продажи над стоимостью его покупки, которая требует документальное подтверждение. Если подтверждающего документа нет, то доходом по продаже определяется положительная разница между ценой продажи и кадастровой стоимостью.Читайте также:Владельцы домов без кадастра не будут платить тройной налогУзбекистанским артистам станет легче платить налоги

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налоги, продажа, недвижимость