https://uz.sputniknews.ru/20220720/ukrainskiy-tsugtsvang-shtaty-vybirayut-mejdu-kapitulyatsiey-i-yadernoy-voynoy-26361054.html

Украинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войной

Украинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войной

Швед приехал в Украину поделиться знаниями, но погиб.

2022-07-20T15:40+0500

2022-07-20T15:40+0500

2022-07-20T15:40+0500

колумнисты

украина

сша

конфликт

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Эта новость, несмотря на свою локальность, встала в один ряд с другими событиями последних дней, которые недвусмысленно свидетельствуют, что Запад оказался на распутье и в ближайшее время будет вынужден принимать принципиальное решение о форме своего дальнейшего участия в судьбе Украины.Проблема в том, что по всем направлениям процессы развиваются не так, как планировали и хотели по обе стороны Атлантического океана. Причем положение быстро становится критическим.Экономика России выдержала нанесенный ей тяжелейший удар "адских" санкций. Зато Европе и Америке стало так больно, что они не в силах это скрывать. А осенью ситуация грозит стать совсем печальной.С изоляцией Москвы тоже не сложилось. Более того, наблюдая за происходящим, незападный мир открыто демонстрирует пренебрежение глобальному гегемону. Поездка Байдена на Ближний Восток обернулась просто позором, который не прикрыть никакой духоподъемной риторикой. Зато Путин вчера отлично слетал в Тегеран. Да и Лавров на саммите в Индонезии продемонстрировал, что с бойкотом нашей страны в "Большой двадцатке" никак не складываетсяБайден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в ИранНо самое важное — на Украине нерадостно. События на фронтах развиваются по-прежнему неторопливо, так что диванные эксперты не устают ломать копья в спорах о том, в чью все-таки пользу счет. Зато у официальных лиц все чаще прорываются заявления и решения, вскрывающие суть происходящего. Обезглавливание Зеленским Генпрокуратуры и СБУ, да еще с формулировками про "неудовлетворительные результаты работы" и "многочисленные факты госизмены", говорит само за себя.Для Запада же именно Украина стала главной ставкой в борьбе против Москвы. Провал тут просто недопустим. Но дела идут совсем не так, как надо.На Украине Запад воюет против России, используя украинские вооруженные формирования как свои прокси-войска. В теории это был действительно гениальный план. Во-первых, потому что нет риска прямого столкновения ядерных держав. Во-вторых, потому что это намного-намного дешевле, чем воевать самому. Ну а в-третьих, такой формат противостояния предполагал изматывание (экономическое, военное, социальное и так далее) нашей страны, в то время как Европа и Штаты несли бы минимальные издержки.Однако за пять месяцев российской спецоперации стало очевидно, что Запад глубже и глубже увязает на Украине.США готовятся к большой войне с Россией в ЕвропеОн вынужден тратить на нее все больше и больше денег. Да, на фоне надутых печатным станком триллионных пузырей выделяемые миллиарды, может быть, не столь значительны. Вот только поддержка данных расходов европейским и американским обществами на фоне усугубляющегося внутреннего кризиса неуклонно падает.Запад вынужден постоянно выделять вооружения вместо перемалываемых союзными войсками. Причем дело дошло до все более современных и дорогих образцов западного же производства. Те, конечно, доставляют хлопот российским и республиканским войскам, но их применение никак не способно переломить ход боевых действий. К тому же Россия учится противостоять подобному оружию. Да и Киеву не приходится доверять, учитывая, как часть поставляемых объемов просто испаряется, а журналисты раскапывают факты банального воровства и продажи на сторону (включая и российскую).Обнародованная же гибель шведа в очередной раз высветила усугубляющуюся проблему растущих потерь среди воюющих на стороне Киева иностранцев. Без сомнения, среди них много банальных наемников, приехавших на Украину просто из-за желания подзаработать или нацистских убеждений. Но "отставной лейтенант" — дело другое, скорее всего, это был военный советник "в штатском". В целом обычная история: страны НАТО и почти-НАТО используют давнюю методу формального дистанцирования от конфликта при реальной помощи одной из сторон.Вакханалия самоненависти охватила ЗападВ итоге расклад для западных стран получается крайне тревожный: теряются деньги, оружие (которого и так дефицит) и люди, внутренняя ситуация у себя ухудшается. А результата нет. Причем с каждым принимаемым в Вашингтоне и европейских столицах решением прокси-покрытие (пусть даже оно никого не обманывает) с их войны против России стирается.Встает вопрос: как Западу действовать дальше?У него есть три очевидных варианта: 1) отступиться, 2) отбросив формальную шелуху, вступить в открытое военное противостояние с Россией на Украине или 3) продолжать действовать в текущей логике.Первый вариант предполагает открытую капитуляцию Запада перед Москвой, что выглядит практически невероятным в настоящий момент, второй — постановку планеты на грань глобальной ядерной войны с высокими шансами в нее свалиться. Ну и третий вариант, уже доказавший свою неэффективность, означает и дальше наращивать всестороннюю дорогостоящую помощь Киеву, что не способно переломить положение дел на фронте и только глубже втянет Штаты и Европу в заведомо проигрышный для них конфликт.В общем, куда не кинь, всюду клин.Именно из этого набора Запад и будет пытаться сложить фразу "победа над Россией".Читайте также:Вашингтон меняет на переправе своих ставленниковСША пытаются вернуться на Ближний Восток

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украина, сша, конфликт