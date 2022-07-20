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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-osvobojdennom-mariupole-vedut-vosstanovitelnye-raboty--video--26364745.html
В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео
В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео
Активно ведутся строительные работы по восстановлению жилья
2022-07-20T17:02+0500
2022-07-20T17:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
россия
стройка
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Мариуполе ведется строительство новых домов для жителей города, лишившихся жилья в ходе боевых действий. Строительные работы идут по расписанию, рассказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин. Об этом сообщает РИА Новости.Планируется, что первые шесть домой сдадут уже в октябре этого года, оставшиеся шесть – в ноябре. Печенкин отметил, что квартиры будут сдаваться жильцам с отделкой, а дома – с благоустроенной придомовой территорией, на которой будут детские и спортивные площадки, а также парковки.По словам Печенкина, Министерство обороны России передаст дома Донецкой Народной Республике, а республика уже распределит жилье для нуждающихся граждан. Люди получат квартиры бесплатно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областейЧитайте также:Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской областиВ Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
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днр, россия, стройка

В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео

17:02 20.07.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города мимо разрушенных домов
Жители Мариуполя идут по улице города мимо разрушенных домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev
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В городе активно ведутся строительные работы по восстановлению жилья и инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Мариуполе ведется строительство новых домов для жителей города, лишившихся жилья в ходе боевых действий. Строительные работы идут по расписанию, рассказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что первые шесть домой сдадут уже в октябре этого года, оставшиеся шесть – в ноябре. Печенкин отметил, что квартиры будут сдаваться жильцам с отделкой, а дома – с благоустроенной придомовой территорией, на которой будут детские и спортивные площадки, а также парковки.
"Активно ведутся работы по устройству фасадной системы, по устройству ограждающих конструкций. Внутри уже работают отделочники, работы ведутся поэтажно", - уточнил руководитель проекта.
По словам Печенкина, Министерство обороны России передаст дома Донецкой Народной Республике, а республика уже распределит жилье для нуждающихся граждан. Люди получат квартиры бесплатно.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей
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