https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-osvobojdennom-mariupole-vedut-vosstanovitelnye-raboty--video--26364745.html

В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео

В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео

Активно ведутся строительные работы по восстановлению жилья

2022-07-20T17:02+0500

2022-07-20T17:02+0500

2022-07-20T17:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

россия

стройка

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В Мариуполе ведется строительство новых домов для жителей города, лишившихся жилья в ходе боевых действий. Строительные работы идут по расписанию, рассказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин. Об этом сообщает РИА Новости.Планируется, что первые шесть домой сдадут уже в октябре этого года, оставшиеся шесть – в ноябре. Печенкин отметил, что квартиры будут сдаваться жильцам с отделкой, а дома – с благоустроенной придомовой территорией, на которой будут детские и спортивные площадки, а также парковки.По словам Печенкина, Министерство обороны России передаст дома Донецкой Народной Республике, а республика уже распределит жилье для нуждающихся граждан. Люди получат квартиры бесплатно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областейЧитайте также:Видео: российские медики помогают мирным жителям в Харьковской областиВ Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

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днр, россия, стройка