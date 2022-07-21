https://uz.sputniknews.ru/20220721/medvedev-rossiyu-nelzya-vinit-v-tom-chto-evropeytsy-budut-merznut-zimoy-26396363.html

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

Об этом зампред Совета Безопасности России написал в своем официальном Telegram-канале.

2022-07-21T13:34+0500

2022-07-21T13:34+0500

2022-07-21T13:34+0500

россия

дмитрий медведев

россия

европа

совет безопасности рф

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Россия не виновата в том, что обычные европейские граждане будут мерзнуть в своих домах этой зимой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Также он добавил, что Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств Евросоюза и Соединенных Штатов потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.Читайте также:

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дмитрий медведев, россия, европа, совет безопасности рф