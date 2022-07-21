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https://uz.sputniknews.ru/20220721/medvedev-rossiyu-nelzya-vinit-v-tom-chto-evropeytsy-budut-merznut-zimoy-26396363.html
Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой
Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой
Об этом зампред Совета Безопасности России написал в своем официальном Telegram-канале.
2022-07-21T13:34+0500
2022-07-21T13:34+0500
россия
дмитрий медведев
россия
европа
совет безопасности рф
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Россия не виновата в том, что обычные европейские граждане будут мерзнуть в своих домах этой зимой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Также он добавил, что Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств Евросоюза и Соединенных Штатов потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.Читайте также:
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дмитрий медведев, россия, европа, совет безопасности рф

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

13:34 21.07.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Об этом зампред Совета Безопасности России написал в своем официальном Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Россия не виновата в том, что обычные европейские граждане будут мерзнуть в своих домах этой зимой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС. В том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой", - цитирует Медведева РИА Новости.
Также он добавил, что Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств Евросоюза и Соединенных Штатов потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.
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