https://uz.sputniknews.ru/20220721/obychnyy-i-trostnikovyy-saxar-pochti-ne-otlichayutsya--vrach--26379666.html

Обычный и тростниковый сахар почти не отличаются – врач

Обычный и тростниковый сахар почти не отличаются – врач

Специалист разрушила мифы о пользе коричневого сахара.

2022-07-21T07:00+0500

2022-07-21T07:00+0500

2022-07-21T07:00+0500

это интересно

мнение эксперта

врач

сахар

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Обычный и тростниковый сахар почти идентичны, рассказала нутрициолог и специалист по снижению веса Ольга Гранина.Коричневый сахар не поможет похудеть, потому что он на столько же калориен, как и обычный. Единственная его польза в том, что он не проходит через тщательную обработку на производстве, поэтому в нем остаются полезные вещества.Однако специалист отмечает, что в магазинах часто выдают обычный подкрашенный красителями сахар за тростниковый. Коричневый сахар ценится дороже, поэтому производители прибегают к таким хитростям. При этом любой краситель – это источник пустых углеводов, который не принесет пользы организму.Читайте также:Врач рассказал о рисках при купании в открытом водоемеЧем опасен храп, рассказал врач

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мнение эксперта, врач, сахар