https://uz.sputniknews.ru/20220721/shavkat-mirziyoev-vernulsya-iz-cholpon-aty-26411526.html

Шавкат Мирзиёев вернулся из Чолпон-Аты

Шавкат Мирзиёев вернулся из Чолпон-Аты

По итогам четвертой Консультативной встречи главы центральноазиатских государств подписали пакет важных соглашений.

2022-07-21T19:18+0500

2022-07-21T19:18+0500

2022-07-21T19:18+0500

политика

шавкат мирзиёев

ташкент

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент после завершения четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Как сообщает пресс-служба президента, в аэропорт Шавката Мирзиёева проводил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.В ходе саммита в Чолпон-Ате главы центральноазиатских государств приняли совместное заявление, подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, концепцию взаимодействия в рамках многосторонних форматов, региональную экологическую программу и другие документы.Кроме того, в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.Читайте также: "Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев

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шавкат мирзиёев, ташкент, кыргызстан, узбекистан