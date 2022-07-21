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Шавкат Мирзиёев вернулся из Чолпон-Аты
Шавкат Мирзиёев вернулся из Чолпон-Аты
По итогам четвертой Консультативной встречи главы центральноазиатских государств подписали пакет важных соглашений.
2022-07-21T19:18+0500
2022-07-21T19:18+0500
2022-07-21T19:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
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кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент после завершения четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Как сообщает пресс-служба президента, в аэропорт Шавката Мирзиёева проводил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.В ходе саммита в Чолпон-Ате главы центральноазиатских государств приняли совместное заявление, подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, концепцию взаимодействия в рамках многосторонних форматов, региональную экологическую программу и другие документы.Кроме того, в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.Читайте также: "Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев
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шавкат мирзиёев, ташкент, кыргызстан, узбекистан
Шавкат Мирзиёев вернулся из Чолпон-Аты
По итогам четвертой Консультативной встречи главы центральноазиатских государств подписали пакет важных соглашений.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент после завершения четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Как сообщает пресс-служба президента, в аэропорт Шавката Мирзиёева проводил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В ходе саммита в Чолпон-Ате главы центральноазиатских государств приняли совместное заявление, подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, концепцию взаимодействия в рамках многосторонних форматов, региональную экологическую программу и другие документы.
Кроме того, в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретился
с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.