https://uz.sputniknews.ru/20220721/tashkent-mojet-stat-liderom-jd-proekta-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan---ekonomist-26375719.html

Ташкент может стать лидером ж/д проекта "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" — экономист

Ташкент может стать лидером ж/д проекта "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" — экономист

С проектом железной дороги через три страны связаны экономические и технические вопросы. Возможные решения предложил в интервью Sputnik экономист Кубат Рахимов.

2022-07-21T08:02+0500

2022-07-21T08:02+0500

2022-07-21T08:11+0500

общество

железная дорога

китай

узбекистан

кыргызстан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Возможность строительства ж/д магистрали "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" обсуждается уже давно. Однако в последнее время работа над проектом активизировалась.Тем не менее строительство такой транспортной линии связано с рядом проблем как экономических, так и чисто технических. Об этих проблемах рассказал в интервью Sputnik экономист Кубат Рахимов.По его словам, история концепта железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” насчитывает около 30 лет.Члены Евразийского экономического сообщества в последнее время стали более активно обсуждать проект. По мнению Рахимова, это связано с тем, что сейчас у стран встал вопрос о переориентации логистических потоков в условиях геополитической турбулентности.Один из насущных вопросов этого железнодорожного пути – его окупаемость с учетом строительства в высокогорье, считает экономист. Необходимо адекватно взвесить, кто может и готов инвестировать в этот проект.Кыргызстан перегружен внешним долгом. Международные организации не торопятся выделять средства. Что же касается Узбекистана, то он может предложить интересное решение, объясняет Рахимов.При этом Узбекистан станет транзитной страной по всем направлениям и однозначно выигрывает от этого проекта, уверен экономист.Еще одна сложность, которая вызывает бурные дискуссии в экспертном сообществе, – какой ширины колею использовать.На территории постсоветского пространства используется только широкая колея, тогда как в Китае ширина колеи уже. Ранее в рамках проекта "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" предлагалось построить узкую колею на китайской стороне, чтобы вагоны шли до перегрузочного пункта на территории Кыргызстана или, возможно, Узбекистана.Магистраль "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" призвана соединить железные дороги трех стран (а далее государства Персидского залива и Турцию) с европейской сетью железных дорог.Читайте также: Бишкек назвал примерный маршрут железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан"

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Анна Черкасова

железная дорога, китай, узбекистан, кыргызстан, мнение эксперта