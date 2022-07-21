https://uz.sputniknews.ru/20220721/uzbekistan-poluchil-chlenstvo-vo-vsemirnom-bokserskom-sovete-26398643.html

Узбекистан получил членство во Всемирном боксерском совете

Узбекистан получил членство во Всемирном боксерском совете

Членство расширит перспективы спортсменов в мировом боксе.

2022-07-21T15:20+0500

2022-07-21T15:20+0500

2022-07-21T15:20+0500

спорт

узбекистан

бокс

членство

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Федерация профессионального бокса Узбекистана (ФПБУ) получила статус члена Всемирного боксерского совета. Об этом сообщает пресс-служба федерации со ссылкой на Азиатский боксерский совет.Всемирный боксерский совет – самая престижная организация в боксе, утверждает поединки мирового уровня. Членство в организации дает большие перспективы для развития бокса в республике.ФПБУ уже запланировала провести разные мероприятия с участием лучших экспертов WBC. По мнению федерации, эти мероприятия помогут повысить уровень профессионализма тренеров, судей, врачей, катменов, супервайзеров и других специалистов профессионального бокса в республике.Расширение международного сотрудничества и вступление в различные мировые организации – главные задачи, которые поставило новое руководство ФПБУ. Также организация планирует нарастить связи и с другими крупными боксерскими организациями, в частности с WBA, WBO и IBF.Ранее узбекистанские спортсмены выиграли 14 медалей на XXII Международном турнире по боксу среди молодежи. Читайте также:Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат АзииВ Ташкенте пройдет первый Кубок Россотрудничества по шахматам среди молодежи

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узбекистан, бокс, членство