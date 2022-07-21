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Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке
Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке
В Таиланде проходит континентальное первенство по дзюдо среди юниоров и молодежи.
2022-07-21T14:38+0500
2022-07-21T14:38+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
медаль
чемпионат азии
бангкок
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Узбекистанцы пополнили копилку сборной тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Так, Халимажон Курбанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, Азизбек Ортиков, выступающий в категории до 66 кг и Шукуржон Аминова (до 57 кг) принесли стране золотые медали.Умида Джуманиязова, выступавшая в категории до 52 кг, Фарангиз Режепова - до 63 кг и Ходжиакбар Тошев в весовой категории до 73 кг, в свою очередь, завоевали бронзовые награды континентального первенства.Читайте также:
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узбекистан, дзюдо, медаль, чемпионат азии, бангкок

Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке

14:38 21.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНа континентальном первенство по дзюдо среди юниоров и молодёжи представители сборной Узбекистана завоевали 6 медалей.
На континентальном первенство по дзюдо среди юниоров и молодёжи представители сборной Узбекистана завоевали 6 медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В Таиланде проходит континентальное первенство по дзюдо среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Узбекистанцы пополнили копилку сборной тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Так, Халимажон Курбанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, Азизбек Ортиков, выступающий в категории до 66 кг и Шукуржон Аминова (до 57 кг) принесли стране золотые медали.
Умида Джуманиязова, выступавшая в категории до 52 кг, Фарангиз Режепова - до 63 кг и Ходжиакбар Тошев в весовой категории до 73 кг, в свою очередь, завоевали бронзовые награды континентального первенства.
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