https://uz.sputniknews.ru/20220721/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevali-shest-medaley-na-cha-v-bangkoke-26381112.html
Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке
Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке
В Таиланде проходит континентальное первенство по дзюдо среди юниоров и молодежи.
2022-07-21T14:38+0500
2022-07-21T14:38+0500
2022-07-21T14:38+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
медаль
чемпионат азии
бангкок
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Узбекистанцы пополнили копилку сборной тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Так, Халимажон Курбанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, Азизбек Ортиков, выступающий в категории до 66 кг и Шукуржон Аминова (до 57 кг) принесли стране золотые медали.Умида Джуманиязова, выступавшая в категории до 52 кг, Фарангиз Режепова - до 63 кг и Ходжиакбар Тошев в весовой категории до 73 кг, в свою очередь, завоевали бронзовые награды континентального первенства.Читайте также:
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узбекистан, дзюдо, медаль, чемпионат азии, бангкок
Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке
В Таиланде проходит континентальное первенство по дзюдо среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Узбекистанцы пополнили копилку сборной тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Так, Халимажон Курбанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, Азизбек Ортиков, выступающий в категории до 66 кг и Шукуржон Аминова (до 57 кг) принесли стране золотые медали.
Умида Джуманиязова, выступавшая в категории до 52 кг, Фарангиз Режепова - до 63 кг и Ходжиакбар Тошев в весовой категории до 73 кг, в свою очередь, завоевали бронзовые награды континентального первенства.