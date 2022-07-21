https://uz.sputniknews.ru/20220721/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevali-shest-medaley-na-cha-v-bangkoke-26381112.html

Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке

Узбекистанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на ЧА в Бангкоке

В Таиланде проходит континентальное первенство по дзюдо среди юниоров и молодежи.

2022-07-21T14:38+0500

2022-07-21T14:38+0500

2022-07-21T14:38+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

медаль

чемпионат азии

бангкок

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Узбекистанцы пополнили копилку сборной тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Так, Халимажон Курбанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, Азизбек Ортиков, выступающий в категории до 66 кг и Шукуржон Аминова (до 57 кг) принесли стране золотые медали.Умида Джуманиязова, выступавшая в категории до 52 кг, Фарангиз Режепова - до 63 кг и Ходжиакбар Тошев в весовой категории до 73 кг, в свою очередь, завоевали бронзовые награды континентального первенства.Читайте также:

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узбекистан, дзюдо, медаль, чемпионат азии, бангкок