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Юные узбекистанцы покорили чемпионат Азии по дзюдо
Юные узбекистанцы покорили чемпионат Азии по дзюдо
В Таиланде завершился молодежный чемпионат Азии по дзюдо.
2022-07-20T07:54+0500
2022-07-20T07:54+0500
2022-07-20T07:54+0500
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дзюдо
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место на молодежном чемпионате Азии по дзюдо, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Всего за два дня турнира узбекистанские спортсмены заработали шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Из них в финальный день турнира выиграли "золото" Хуршида Раззакбердиева и Аббас Шермахматов, "серебро" — Барчиной Кадырова и Эльнур Холмоминов, "бронзу" — Марьона Нуруллоева и Севинч Торакулова.Ранее, в первый день соревнований, представители Узбекистана завоевали восемь медалей, включая четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Второе место на турнире занял Казахстан, заработав четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Третье место у Монголии: две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей.Читайте также:Ушуистка Узбекистана завоевала в США "серебро"Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге
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узбекистанцы, чемпионат азии, дзюдо
Юные узбекистанцы покорили чемпионат Азии по дзюдо
В столице Таиланда завершился молодежный чемпионат Азии по дзюдо. В соревновании участвовали представители 16 стран мира.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik.
Сборная Узбекистана заняла первое место на молодежном чемпионате Азии по дзюдо, передает пресс-служба
Министерства развития спорта республики.
Всего за два дня турнира узбекистанские спортсмены заработали шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Из них в финальный день турнира выиграли "золото" Хуршида Раззакбердиева и Аббас Шермахматов, "серебро" — Барчиной Кадырова и Эльнур Холмоминов, "бронзу" — Марьона Нуруллоева и Севинч Торакулова.
Ранее, в первый день соревнований, представители Узбекистана завоевали
восемь медалей, включая четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Второе место на турнире занял Казахстан, заработав четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Третье место у Монголии: две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей.