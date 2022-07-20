https://uz.sputniknews.ru/20220720/yunye-uzbekistantsy-pokorili-chempionat-azii-po-dzyudo-26339231.html

Юные узбекистанцы покорили чемпионат Азии по дзюдо

Юные узбекистанцы покорили чемпионат Азии по дзюдо

В Таиланде завершился молодежный чемпионат Азии по дзюдо.

2022-07-20T07:54+0500

2022-07-20T07:54+0500

2022-07-20T07:54+0500

спорт

узбекистанцы

чемпионат азии

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место на молодежном чемпионате Азии по дзюдо, передает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Всего за два дня турнира узбекистанские спортсмены заработали шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Из них в финальный день турнира выиграли "золото" Хуршида Раззакбердиева и Аббас Шермахматов, "серебро" — Барчиной Кадырова и Эльнур Холмоминов, "бронзу" — Марьона Нуруллоева и Севинч Торакулова.Ранее, в первый день соревнований, представители Узбекистана завоевали восемь медалей, включая четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Второе место на турнире занял Казахстан, заработав четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Третье место у Монголии: две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей.Читайте также:Ушуистка Узбекистана завоевала в США "серебро"Узбекистанские дзюдоисты уверенно поднимаются в мировом рейтинге

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узбекистанцы, чемпионат азии, дзюдо