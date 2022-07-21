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Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике
Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике
В очередной день континентального первенства по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи узбекистанские атлеты продолжают завоевывать медали.
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2022-07-21T08:12+0500
спорт
узбекистанцы
сборная узбекистана
молодежная сборная узбекистана
чемпионат азии
тяжелая атлетика
медаль
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В среду узбекистанские спортсмены Диёрбек Эрматов и Джамила Панфилова завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, Эрматов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль в рывке, а по сумме упражнений занял третье место.Узбекистанка Джамила Панфилова выступала среди молодежи в весовой категории до 55 кг. Она завоевала "золото" в рывке. В толчке по сумме двух упражнений спортсменка удостоилась серебряной награды, уступив обладательнице первого места 1 кг.Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась на четыре медали. Спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.Читайте также:Тяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом АзииВ Ташкенте стартовал молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
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узбекистанцы, сборная узбекистана, молодежная сборная узбекистана, чемпионат азии, тяжелая атлетика, медаль, юниоры, молодежь

Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике

07:31 21.07.2022 (обновлено: 08:12 21.07.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНа континентальном первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи Ташкент-2022 Диёрбек Эрматов завоевал две награды
На континентальном первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи Ташкент-2022 Диёрбек Эрматов завоевал две награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В среду на континентальном первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи узбекистанские атлеты завоевывали очередные медали.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В среду узбекистанские спортсмены Диёрбек Эрматов и Джамила Панфилова завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, Эрматов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль в рывке, а по сумме упражнений занял третье место.
Узбекистанка Джамила Панфилова выступала среди молодежи в весовой категории до 55 кг. Она завоевала "золото" в рывке. В толчке по сумме двух упражнений спортсменка удостоилась серебряной награды, уступив обладательнице первого места 1 кг.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНа чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи Джамила Панфилова завоевала серебро.
На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи Джамила Панфилова завоевала серебро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась на четыре медали. Спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.
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