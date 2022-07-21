https://uz.sputniknews.ru/20220721/uzbekistantsy-popolnyayut-kopilku-sbornoy-medalyami-na-cha-po-tyajeloy-atletike-26372506.html

Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике

Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике

В очередной день континентального первенства по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи узбекистанские атлеты продолжают завоевывать медали.

2022-07-21T07:31+0500

2022-07-21T07:31+0500

2022-07-21T08:12+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В среду узбекистанские спортсмены Диёрбек Эрматов и Джамила Панфилова завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, Эрматов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль в рывке, а по сумме упражнений занял третье место.Узбекистанка Джамила Панфилова выступала среди молодежи в весовой категории до 55 кг. Она завоевала "золото" в рывке. В толчке по сумме двух упражнений спортсменка удостоилась серебряной награды, уступив обладательнице первого места 1 кг.Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась на четыре медали. Спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.Читайте также:Тяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом АзииВ Ташкенте стартовал молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике

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узбекистанцы, сборная узбекистана, молодежная сборная узбекистана, чемпионат азии, тяжелая атлетика, медаль, юниоры, молодежь