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Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике
Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике
В очередной день континентального первенства по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи узбекистанские атлеты продолжают завоевывать медали.
2022-07-21T07:31+0500
2022-07-21T07:31+0500
2022-07-21T08:12+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В среду узбекистанские спортсмены Диёрбек Эрматов и Джамила Панфилова завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, Эрматов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль в рывке, а по сумме упражнений занял третье место.Узбекистанка Джамила Панфилова выступала среди молодежи в весовой категории до 55 кг. Она завоевала "золото" в рывке. В толчке по сумме двух упражнений спортсменка удостоилась серебряной награды, уступив обладательнице первого места 1 кг.Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась на четыре медали. Спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.Читайте также:Тяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом АзииВ Ташкенте стартовал молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
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узбекистанцы, сборная узбекистана, молодежная сборная узбекистана, чемпионат азии, тяжелая атлетика, медаль, юниоры, молодежь
Узбекистанцы пополняют копилку сборной медалями на ЧА по тяжелой атлетике
07:31 21.07.2022 (обновлено: 08:12 21.07.2022)
В среду на континентальном первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи узбекистанские атлеты завоевывали очередные медали.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik.
В среду узбекистанские спортсмены Диёрбек Эрматов и Джамила Панфилова завоевали четыре медали разного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, Эрматов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль в рывке, а по сумме упражнений занял третье место.
Узбекистанка Джамила Панфилова выступала среди молодежи в весовой категории до 55 кг. Она завоевала "золото" в рывке. В толчке по сумме двух упражнений спортсменка удостоилась серебряной награды, уступив обладательнице первого места 1 кг.
Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась на четыре медали. Спортсмены завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.