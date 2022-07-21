https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-osvobojdennoy-volnovaxe-vosstanavlivayut-mirnuyu-jizn--video-26402175.html
В освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео
В освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео
Российские регионы помогают отстраивать инфраструктуру.
2022-07-21T17:41+0500
2022-07-21T17:41+0500
2022-07-21T17:41+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российские регионы помогают восстановить инфраструктуру и мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Этот район сильно пострадал от обстрелов ВСУ, рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Зинченко, мирная жизнь постепенно налаживается, восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, трубопровод, а также социальную сферу.К тому же власти планируют построить два новых дома, несколько детских садов и две больницы. В Волновахе уже залили фундамент первых жилых домов.Глава администрации добавил, что в районе уже сформировали все необходимые органы власти: полицию, прокуратуру, налоговую, юстицию и другие.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Лавров: географические задачи спецоперации изменилисьВ освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео
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В освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео
Российские регионы помогают отстраивать дома, школы, детские сады, больницы, дом культуры и многое другое.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российские регионы помогают восстановить инфраструктуру и мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Этот район сильно пострадал от обстрелов ВСУ, рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зинченко, мирная жизнь постепенно налаживается, восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, трубопровод, а также социальную сферу.
"К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ - это школа №4, Челябинская область – это школа №6", - отметил глава администрации.
К тому же власти планируют построить два новых дома, несколько детских садов и две больницы. В Волновахе уже залили фундамент первых жилых домов.
"Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит нашу железнодорожную больницу, Центральную районную больницу восстановит компания "Ростов". Центр переливания крови восстанавливается, ДК восстанавливается, делаем маневренный фонд с помощью Ямало-Ненецкого автономного округа", - уточнил Зинченко.
Глава администрации добавил, что в районе уже сформировали все необходимые органы власти: полицию, прокуратуру, налоговую, юстицию и другие.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.