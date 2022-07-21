https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-osvobojdennoy-volnovaxe-vosstanavlivayut-mirnuyu-jizn--video-26402175.html

В освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео

В освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео

Российские регионы помогают отстраивать инфраструктуру.

2022-07-21T17:41+0500

2022-07-21T17:41+0500

2022-07-21T17:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российские регионы помогают восстановить инфраструктуру и мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Этот район сильно пострадал от обстрелов ВСУ, рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Зинченко, мирная жизнь постепенно налаживается, восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, трубопровод, а также социальную сферу.К тому же власти планируют построить два новых дома, несколько детских садов и две больницы. В Волновахе уже залили фундамент первых жилых домов.Глава администрации добавил, что в районе уже сформировали все необходимые органы власти: полицию, прокуратуру, налоговую, юстицию и другие.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Лавров: географические задачи спецоперации изменилисьВ освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видео

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