https://uz.sputniknews.ru/20220721/za-polgoda-uzbekistan-eksportiroval-persiki-na-summu-bolee-18-mln-26380700.html

За полгода Узбекистан экспортировал персики на сумму более $18 млн

За полгода Узбекистан экспортировал персики на сумму более $18 млн

Больше всего персиков за шесть месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал в Россию.

2022-07-21T10:58+0500

2022-07-21T10:58+0500

2022-07-21T10:58+0500

экономика

узбекистан

экспорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1126/01/11260149_0:471:2801:2047_1920x0_80_0_0_01fb635ad46c84cc3ac4f1152ce96b66.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. За шесть месяцев текущего года Узбекистан экспортировал 17,3 тыс. тонн первиков на сумму, эквивалентную $18,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата республики.Так, известно, что экспорт увеличился на 8,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Первое место среди стран-экспортеров узбекских персиков занимает Россия. Сюда за первые полгода 2022 года было экспортировано 14 тыс. тонн. На второй строчке расположился Казахстан — 1,8 тыс. тонн, а на третьем месте — Кыргызстан с показателем в 1,5 тыс. тонн.Следом за тройкой лидеров идут Туркменистан — 83 тонны, затем Беларусь — 52 тонны и Монголия — шесть тонн. Также две тонны персиков за шесть месяцев было экспортировано из Узбекистана в ОАЭ.Читайте также:Куда Узбекистан экспортирует черешнюУзбекистан наращивает экспорт дынь в Россию

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экспорт, россия