https://uz.sputniknews.ru/20220722/sbu-gotovit-v-nikolaeve-masshtabnye-zachistki-ot-ne-loyalnyx-kievu-grajdan-26421772.html
СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от не лояльных Киеву граждан
СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от не лояльных Киеву граждан
За доносы от "неравнодушных" граждан СБУ объявили вознаграждение в $100
2022-07-22T10:58+0500
2022-07-22T10:58+0500
2022-07-22T10:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
сбу
граждане
вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке масштабных зачисток в Николаеве на предмет выявления "неблагонадежных" граждан, которые имеют связи с Россией и не лояльны киевскому режиму. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник одного из российских силовых ведомств.По его заявлению, источники в СБУ сообщили о ттом, что рейды будут проводить по домам, также планируют патрулировать улицы, где будут проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траффик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, проверять родственные и дружественные связи.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:
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киев, сбу, граждане, вознаграждение
СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от не лояльных Киеву граждан
За доносы от "неравнодушных" граждан СБУ объявили вознаграждение в $100
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
Российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке масштабных зачисток в Николаеве на предмет выявления "неблагонадежных" граждан, которые имеют связи с Россией и не лояльны киевскому режиму. Об этом РИА Новости
сообщил сотрудник одного из российских силовых ведомств.
"По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие десять дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ", — отметил он.
По его заявлению, источники в СБУ сообщили о ттом, что рейды будут проводить по домам, также планируют патрулировать улицы, где будут проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траффик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, проверять родственные и дружественные связи.
"Также объявлено вознаграждение в 100 американских долларов за доносы от "неравнодушных" граждан на своих друзей, знакомых и соседей. Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ", — добавил собеседник агентства.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.