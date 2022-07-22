https://uz.sputniknews.ru/20220722/sbu-gotovit-v-nikolaeve-masshtabnye-zachistki-ot-ne-loyalnyx-kievu-grajdan-26421772.html

СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от не лояльных Киеву граждан

СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от не лояльных Киеву граждан

За доносы от "неравнодушных" граждан СБУ объявили вознаграждение в $100

2022-07-22T10:58+0500

2022-07-22T10:58+0500

2022-07-22T10:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

сбу

граждане

вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке масштабных зачисток в Николаеве на предмет выявления "неблагонадежных" граждан, которые имеют связи с Россией и не лояльны киевскому режиму. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник одного из российских силовых ведомств.По его заявлению, источники в СБУ сообщили о ттом, что рейды будут проводить по домам, также планируют патрулировать улицы, где будут проверять у граждан мобильные телефоны, смотреть исходящий траффик и биллинг на наличие звонков и контактов в России, проверять родственные и дружественные связи.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:

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киев, сбу, граждане, вознаграждение