https://uz.sputniknews.ru/20220722/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-26416257.html
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
Специалисты предупреждают о селях и паводках по предгорной и горной территории Ферганской области.
2022-07-22T07:33+0500
2022-07-22T07:33+0500
2022-07-22T07:33+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 41-43 градуcа, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, в некоторых районах возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.Бухарская и Навоийская области:Переменная облачность, без осадков, в некоторых районах возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 27-32 градуса, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем 38-43 градуса.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Синоптики предупреждают, что с 21 по 24 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводковс территории Кыргызстана.Читайте также: Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знатьСемейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
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прогноз погоды, узбекистан, узгидромет
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
Специалисты предупреждают о селях и паводках по предгорной и горной территории Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 41-43 градуcа, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
Каракалпакстан и Хорезмская область:
Переменная облачность, без осадков, в некоторых районах возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.
Бухарская и Навоийская области:
Переменная облачность, без осадков, в некоторых районах возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 27-32 градуса, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов, местами до 47 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области:
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем 38-43 градуса.
Горные и предгорные районы:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.
Синоптики предупреждают, что с 21 по 24 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков
с территории Кыргызстана.