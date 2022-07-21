https://uz.sputniknews.ru/20220721/perevod-rebenka-v-drugoy-klass-chto-neobxodimo-znat--26411649.html

Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знать

Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знать

Ответы на популярные вопросы о переводе в нашей статье

2022-07-21T21:01+0500

2022-07-21T21:01+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана рассказало, как перевести ребенка школьного возраста из одного класса в другой.Родители имеют право поменять ребенку класс в течение учебного года или уже после его окончания. Для этого они должны подать заявление на имя директора учебного заведения. В документе они должны назвать причину перевода.Директор должен рассмотреть поданное заявление в течение одного рабочего дня с момента получения документа. Далее он подписывает приказ о переводе ребенка из одного класса в другой.Если количество учащихся в конкретном классе превышает 35 человек, то директор имеет право отказать в переводе в этот класс. Сообщить родителям ученика об отказе директор должен в письменной форме в течение трех рабочий дней.Если директор подписал приказ о переводе, то при получении документа в течение аналогичного периода времени, в классном журнале и книге движения учеников делается необходимая запись.Ранее Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан поделился, как заплатить налог на доход от продажи недвижимости. Читайте также:Узбекистанским артистам станет легче платить налогиСемейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет

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школа, ребенок, правовая информация