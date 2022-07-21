https://uz.sputniknews.ru/20220721/perevod-rebenka-v-drugoy-klass-chto-neobxodimo-znat--26411649.html
Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знать
Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знать
Ответы на популярные вопросы о переводе в нашей статье
2022-07-21T21:01+0500
2022-07-21T21:01+0500
2022-07-21T21:01+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана рассказало, как перевести ребенка школьного возраста из одного класса в другой.Родители имеют право поменять ребенку класс в течение учебного года или уже после его окончания. Для этого они должны подать заявление на имя директора учебного заведения. В документе они должны назвать причину перевода.Директор должен рассмотреть поданное заявление в течение одного рабочего дня с момента получения документа. Далее он подписывает приказ о переводе ребенка из одного класса в другой.Если количество учащихся в конкретном классе превышает 35 человек, то директор имеет право отказать в переводе в этот класс. Сообщить родителям ученика об отказе директор должен в письменной форме в течение трех рабочий дней.Если директор подписал приказ о переводе, то при получении документа в течение аналогичного периода времени, в классном журнале и книге движения учеников делается необходимая запись.Ранее Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан поделился, как заплатить налог на доход от продажи недвижимости. Читайте также:Узбекистанским артистам станет легче платить налогиСемейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
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школа, ребенок, правовая информация
Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знать
Можно ли перевести ребенка в параллельный класс? В какой период учебного года это можно сделать? Ответ на эти и другие вопросы в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана
рассказало, как перевести ребенка школьного возраста из одного класса в другой.
Родители имеют право поменять ребенку класс в течение учебного года или уже после его окончания. Для этого они должны подать заявление на имя директора учебного заведения. В документе они должны назвать причину перевода.
Директор должен рассмотреть поданное заявление в течение одного рабочего дня с момента получения документа. Далее он подписывает приказ о переводе ребенка из одного класса в другой.
Если количество учащихся в конкретном классе превышает 35 человек, то директор имеет право отказать в переводе в этот класс. Сообщить родителям ученика об отказе директор должен в письменной форме в течение трех рабочий дней.
Если директор подписал приказ о переводе, то при получении документа в течение аналогичного периода времени, в классном журнале и книге движения учеников делается необходимая запись.
Ранее Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан поделился
, как заплатить налог на доход от продажи недвижимости.