https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-indii-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-sviney-26440011.html

В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Остановить распространение этой болезни можно только жесткими карантинными мерами.

2022-07-22T17:15+0500

2022-07-22T17:15+0500

2022-07-22T17:15+0500

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индия

свиньи

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африка

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.По данным издания, вирус обнаружили в двух фермах в одном из районов штата. В одном из этих хозяйств за короткий промежуток времени умерло большое количество свиней, после чего образцы биоматериалов отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который изучает болезни животных.Как пишет газета, после того, как тест подтвердил вспышку, местные власти приняли решение отправить на убой 300 свиней.Африканская чума свиней – это заразная вирусная болезнь свиней, которую специалисты относят к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, однако она наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.Читайте также:Власти усиливают меры на границах в связи со вспышкой холеры в АфганистанеЯровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео

индия

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индия, свиньи, вирус, африка