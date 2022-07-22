https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-indii-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-sviney-26440011.html
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Остановить распространение этой болезни можно только жесткими карантинными мерами.
2022-07-22T17:15+0500
2022-07-22T17:15+0500
2022-07-22T17:15+0500
в мире
индия
свиньи
вирус
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/328/68/3286830_0:285:2631:1764_1920x0_80_0_0_b0c66e519220bca5fe78b47581d70bbe.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.По данным издания, вирус обнаружили в двух фермах в одном из районов штата. В одном из этих хозяйств за короткий промежуток времени умерло большое количество свиней, после чего образцы биоматериалов отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который изучает болезни животных.Как пишет газета, после того, как тест подтвердил вспышку, местные власти приняли решение отправить на убой 300 свиней.Африканская чума свиней – это заразная вирусная болезнь свиней, которую специалисты относят к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, однако она наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.Читайте также:Власти усиливают меры на границах в связи со вспышкой холеры в АфганистанеЯровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео
индия
африка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/328/68/3286830_0:38:2631:2011_1920x0_80_0_0_34c1e070087a01dc2b9ad12a70007985.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия, свиньи, вирус, африка
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Times of India.
По данным издания, вирус обнаружили в двух фермах в одном из районов штата. В одном из этих хозяйств за короткий промежуток времени умерло большое количество свиней, после чего образцы биоматериалов отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который изучает болезни животных.
Как пишет газета, после того, как тест подтвердил вспышку, местные власти приняли решение отправить на убой 300 свиней.
Африканская чума свиней – это заразная вирусная болезнь свиней, которую специалисты относят к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, однако она наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.
Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.