https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-politseyskoy-operatsii-v-rio-de-janeyro-pogibli-bolee-15-chelovek-26416569.html

В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли более 15 человек

В полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли более 15 человек

В ходе масштабной полицейской операции погибли свыше десяти подозреваемых, сотрудник полиции и местная жительница – подробности.

2022-07-22T08:30+0500

2022-07-22T08:30+0500

2022-07-22T08:30+0500

в мире

бразилия

полиция

борьба с преступностью

задержание преступников

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ТАШКЕНТ, 22 июл– Sputnik. В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную жительницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.Совместная операция военной и гражданской полиции с участием 400 спецназовцев, 10 бронемашин и 4 вертолетов прошла в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере Рио-де-Жанейро накануне утром.Силовики задержали четырех человек, включая бандита по кличке "Эскило", обвиняемого в убийствах сотрудников правопорядка в штате Пара. Также изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета.Уточним, фавелами называют трущобы в городах Бразилии, которые зачастую расположены на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. Многие современные фавелы возникли в 1970-х годах.Читайте также: Названа дата слушаний по вопросу референдума о независимости ШотландииВ освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео

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бразилия, полиция, борьба с преступностью, задержание преступников