https://uz.sputniknews.ru/20220724/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-umenshilos--26482618.html
COVID-19: число инфицированных за сутки уменьшилось
COVID-19: число инфицированных за сутки уменьшилось
Количество заболевших ковидом уменьшилось на 1.
2022-07-24T20:42+0500
2022-07-24T20:42+0500
2022-07-24T20:42+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 59 человека, что на 3 меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.Самое большое количество новых случаев в Хорезмской области – шесть.Пять человек подхватили вирус в Кашкадарьинской, Ташкентской областях. Четыре случая заболевания в Джизакской области. Три заболевших обнаружили в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской областях. Два заболевших в Бухарской, Навоийской областях.Наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом в Сырдарьинской области – один.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 691 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значенияДжо Байден заразился коронавирусом
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коронавирус covid-19
COVID-19: число инфицированных за сутки уменьшилось
За последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшилось на 1 человека.
ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 59 человека, что на 3 меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
Самое большое количество новых случаев в Хорезмской области – шесть.
Пять человек подхватили вирус в Кашкадарьинской, Ташкентской областях. Четыре случая заболевания в Джизакской области. Три заболевших обнаружили в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской областях. Два заболевших в Бухарской, Навоийской областях.
Наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом в Сырдарьинской области – один.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 691 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.