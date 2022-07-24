https://uz.sputniknews.ru/20220724/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-umenshilos--26482618.html

COVID-19: число инфицированных за сутки уменьшилось

COVID-19: число инфицированных за сутки уменьшилось

Количество заболевших ковидом уменьшилось на 1.

2022-07-24T20:42+0500

2022-07-24T20:42+0500

2022-07-24T20:42+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 59 человека, что на 3 меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.Самое большое количество новых случаев в Хорезмской области – шесть.Пять человек подхватили вирус в Кашкадарьинской, Ташкентской областях. Четыре случая заболевания в Джизакской области. Три заболевших обнаружили в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской областях. Два заболевших в Бухарской, Навоийской областях.Наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом в Сырдарьинской области – один.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 691 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значенияДжо Байден заразился коронавирусом

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коронавирус covid-19