https://uz.sputniknews.ru/20220724/glava-voz-vspyshka-ospy-obezyan--chs-mejdunarodnogo-znacheniya--26471346.html

Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значения

Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значения

Обнаружено около 16 тысяч случаев заражения в 75 странах.

2022-07-24T16:44+0500

2022-07-24T16:44+0500

2022-07-24T16:44+0500

в мире

воз

оспа обезьян

мир

заболевания

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Гебрейесуса, в мире уже выявили более 16 тыс. случаев заражения данным заболеванием. Активнее всего болезнь распространяется в европейском регионе.Ранее в России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершиеВ Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19

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воз, оспа обезьян, мир, заболевания