https://uz.sputniknews.ru/20220724/glava-voz-vspyshka-ospy-obezyan--chs-mejdunarodnogo-znacheniya--26471346.html
Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значения
Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значения
Обнаружено около 16 тысяч случаев заражения в 75 странах.
2022-07-24T16:44+0500
2022-07-24T16:44+0500
2022-07-24T16:44+0500
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воз
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Гебрейесуса, в мире уже выявили более 16 тыс. случаев заражения данным заболеванием. Активнее всего болезнь распространяется в европейском регионе.Ранее в России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершиеВ Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19
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воз, оспа обезьян, мир, заболевания
Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значения
По данным организации, сейчас обнаружено около 16 тысяч случаев заражения в 75 странах мира. Большинство заражений приходится на Европу.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — заявил глава организации на пресс-конференции.
По словам Гебрейесуса, в мире уже выявили более 16 тыс. случаев заражения данным заболеванием. Активнее всего болезнь распространяется в европейском регионе.
Ранее в России обнаружили
первый случай заражения оспой обезьян.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.