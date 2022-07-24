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https://uz.sputniknews.ru/20220724/kakoy-chay-opasen-dlya-serdtsa--vrach-26444451.html
Какой чай опасен для сердца — врач
Какой чай опасен для сердца — врач
В определенных случаях чай может навредить организму, а именно - создать проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой.
2022-07-24T23:00+0500
2022-07-24T23:00+0500
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чай
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Чай прекрасно утоляет жажду в жару, однако в некоторых случаях он может быть вреден для организма. Об этом врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал изданию URA.RU.По словам специалиста, чрезмерное употребление чая может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта или бессоннице.Вредно пить и крепкий чай, особенно, если человек страдает от нарушений сна. Читайте также:Как правильно выбрать чайЭтот продукт вреден для здоровья – врач
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Какой чай опасен для сердца — врач

23:00 24.07.2022
© Pixabay / appledengЗеленый чай
Зеленый чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2022
© Pixabay / appledeng
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В определенных случаях чай может навредить организму, а именно — создать проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой.
Чай прекрасно утоляет жажду в жару, однако в некоторых случаях он может быть вреден для организма. Об этом врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал изданию URA.RU.
По словам специалиста, чрезмерное употребление чая может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта или бессоннице.

"В чае есть танины, которые действуют как антиоксиданты. Однако если пить очень много чая, особенно крепкого, то они могут вызывать проблемы с желудком. За счет кофеина может появиться бессонница", — заявил эксперт.

Вредно пить и крепкий чай, особенно, если человек страдает от нарушений сна.
"Крепкий чай также учащает сердцебиение. Проблемы могут появиться разные — не только болезни сердца, но еще и болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь", — отметил врач.
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