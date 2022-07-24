https://uz.sputniknews.ru/20220724/kakoy-chay-opasen-dlya-serdtsa--vrach-26444451.html

Какой чай опасен для сердца — врач

Какой чай опасен для сердца — врач

В определенных случаях чай может навредить организму, а именно - создать проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой.

2022-07-24T23:00+0500

2022-07-24T23:00+0500

2022-07-24T23:00+0500

это интересно

чай

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Чай прекрасно утоляет жажду в жару, однако в некоторых случаях он может быть вреден для организма. Об этом врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал изданию URA.RU.По словам специалиста, чрезмерное употребление чая может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта или бессоннице.Вредно пить и крепкий чай, особенно, если человек страдает от нарушений сна. Читайте также:Как правильно выбрать чайЭтот продукт вреден для здоровья – врач

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чай