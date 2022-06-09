https://uz.sputniknews.ru/20220609/etot-produkt-vreden-dlya-zdorovya--vrach-25179817.html
Этот продукт вреден для здоровья – врач
Этот продукт вреден для здоровья – врач
Отказ от сыра может обезопасить человека от некоторых болезней.
2022-06-09T22:12+0500
2022-06-09T22:12+0500
2022-06-09T22:12+0500
это интересно
продукты
здоровье
врач
болезнь
сыр
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Сыр негативно влияет на здоровье человека, считает врач-нутрициолог Акуа Вулбрайт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Eat This, Not That.Продукт способствует появлению лишнего веса, головных болей и мигрений. А также увеличивает выработку кожного сала, что влияет на закупоривание пор и появление прыщей.Если убрать изделие из рациона, то улучшится состояние кожи и пищеварение, уменьшится вероятность воспалений внутренних органов.Обычный сыр можно заменить на его аналог из цельного молока с уменьшенным количеством жиров. При этом лучше избегать твердые сорта продукта, так как они содержат натрий.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачКак кофе влияет на печень
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, здоровье, врач, болезнь, сыр
Этот продукт вреден для здоровья – врач
Американский эксперт рассказала, что отказ от сыра может обезопасить человека от некоторых болезней.
Сыр негативно влияет на здоровье человека, считает врач-нутрициолог Акуа Вулбрайт. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Eat This, Not That.
Продукт способствует появлению лишнего веса, головных болей и мигрений. А также увеличивает выработку кожного сала, что влияет на закупоривание пор и появление прыщей.
"Употребление сыра в меньших количествах может улучшить тон кожи, так как этот продукт увеличивает выработку кожного сала, которое закупоривает поры и вызывает прыщи", — объясняет врач.
Если убрать изделие из рациона, то улучшится состояние кожи и пищеварение, уменьшится вероятность воспалений внутренних органов.
Обычный сыр можно заменить на его аналог из цельного молока с уменьшенным количеством жиров. При этом лучше избегать твердые сорта продукта, так как они содержат натрий.