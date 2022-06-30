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В Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта
В Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта
Для чего нужна и какие имеет возможности онлайн-площадка
2022-06-30T22:10+0500
2022-06-30T22:10+0500
экономика
узбекистан
экспорт
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Электронная торговая площадка позволит малым и средним компаниям из Узбекистана экспортировать свою продукцию по всему миру.Проект реализует Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ). Все услуги для малых и средних узбекистанских предприятий бесплатные.Как рассказал заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бахтиер Рахимов, данная платформа позволит обрабатывать экспортные и импортные торговые процедуры в электронном виде.Также клиентам электронной площадки планируют предоставлять консультационные и логистические услуги, в том числе, по таможенному оформлению и сертификации. В дальнейшем к этому добавятся услуги по продвижению продукции за рубежом.Кроме того, как сообщили корреспонденту Sputnik в МИВТ, с 1 июля полностью заработает открытая цифровая экосистема. Ранее она работала в тестовом режиме. Ее цель - объединить электронные торговые площадки, чтобы повысить уровень электронной коммерции в Узбекистане.В цифровую экосистему уже вошли несколько крупных электронных торговых площадок. В их числе и Национальная платформа электронной коммерции.Пониженные налоговые ставки – один из плюсов, который получают предприниматели, совершая сделки в рамках цифровой экосистемы, рассказал начальник управления ИКТ МИВТ Улугбек Турсунов.В рамках цифровой экосистемы будет разработана Mift-ID. Это единая система идентификации предпринимателей, включенных в экосистему. Таким образом компании смогут добавлять товары на все маркетплейсы через единую систему, а также проводить мониторинг покупок и продаж товаров и услуг.Важной задачей в этом направлении для разработчиков стала организация логистических маршрутов по всему миру. Перевозить грузы будут самолетами, грузовиками и по железной дороге.Мониторингом открытой цифровой экосистемы займется созданный при Министерстве инвестиций и внешней торговли Центр цифровой трансформации. По словам Улугбека Турсунова, центр обеспечит всем платформам электронной коммерции равный доступ к своей базе.На сегодняшний день на площадке "TradeUZ.com" есть информация о трех тысячах узбекских экспортерах, 10 тысячах зарубежных покупателях, а также более чем 30 тысячах наименований товаров.Напомним, Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.Читайте также:В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"Торговые дома Узбекистана откроются на Кубани
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Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, экспорт

В Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта

22:10 30.06.2022
CC0 / Unsplash / NordWood ThemesМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
CC0 / Unsplash / NordWood Themes
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Анна Желиховская
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В стране запустили первую в СНГ электронную торговую площадку. Для чего она нужна и какие возможности открывает для экспортеров? Об этом читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Электронная торговая площадка позволит малым и средним компаниям из Узбекистана экспортировать свою продукцию по всему миру.
Проект реализует Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ). Все услуги для малых и средних узбекистанских предприятий бесплатные.
Как рассказал заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бахтиер Рахимов, данная платформа позволит обрабатывать экспортные и импортные торговые процедуры в электронном виде.
"Кроме того, будут устранены бюрократические барьеры при экспорте товаров, интеграции отечественных платежных систем с зарубежными аналогами. Проект позволит увеличить объемы и расширить географию экспорта продукции предпринимателей", - добавил замминистра.
Также клиентам электронной площадки планируют предоставлять консультационные и логистические услуги, в том числе, по таможенному оформлению и сертификации. В дальнейшем к этому добавятся услуги по продвижению продукции за рубежом.
"Мы призываем наших предпринимателей воспользоваться платформой и оставить комментарий по улучшению системы",- сказал Рахимов.
Кроме того, как сообщили корреспонденту Sputnik в МИВТ, с 1 июля полностью заработает открытая цифровая экосистема. Ранее она работала в тестовом режиме. Ее цель - объединить электронные торговые площадки, чтобы повысить уровень электронной коммерции в Узбекистане.
В цифровую экосистему уже вошли несколько крупных электронных торговых площадок. В их числе и Национальная платформа электронной коммерции.
Пониженные налоговые ставки – один из плюсов, который получают предприниматели, совершая сделки в рамках цифровой экосистемы, рассказал начальник управления ИКТ МИВТ Улугбек Турсунов.
"В частности, снижение ставки налога на прибыль до 50% вплоть до января 2024 года. А также последующее снижение этой ставки и налога с оборота", - уточнил Турсунов.
В рамках цифровой экосистемы будет разработана Mift-ID. Это единая система идентификации предпринимателей, включенных в экосистему. Таким образом компании смогут добавлять товары на все маркетплейсы через единую систему, а также проводить мониторинг покупок и продаж товаров и услуг.
"Большое внимание мы уделили логистике. На сегодняшний день "TradeUZ.com" располагает отправкой по почте лишь 20 килограммов груза. Но это только начало. Мы хотим расширить логистические возможности нашей платформы и привлечь мировые логистические компании к сотрудничеству", - добавил начальник управления.
Важной задачей в этом направлении для разработчиков стала организация логистических маршрутов по всему миру. Перевозить грузы будут самолетами, грузовиками и по железной дороге.
Мониторингом открытой цифровой экосистемы займется созданный при Министерстве инвестиций и внешней торговли Центр цифровой трансформации. По словам Улугбека Турсунова, центр обеспечит всем платформам электронной коммерции равный доступ к своей базе.
На сегодняшний день на площадке "TradeUZ.com" есть информация о трех тысячах узбекских экспортерах, 10 тысячах зарубежных покупателях, а также более чем 30 тысячах наименований товаров.
Напомним, Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.
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