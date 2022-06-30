https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-uzbekistane-zarabotala-onlayn-ploschadka-dlya-eksporta-25801705.html

В Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта

В Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта

Для чего нужна и какие имеет возможности онлайн-площадка

2022-06-30T22:10+0500

2022-06-30T22:10+0500

2022-06-30T22:10+0500

экономика

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Электронная торговая площадка позволит малым и средним компаниям из Узбекистана экспортировать свою продукцию по всему миру.Проект реализует Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ). Все услуги для малых и средних узбекистанских предприятий бесплатные.Как рассказал заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бахтиер Рахимов, данная платформа позволит обрабатывать экспортные и импортные торговые процедуры в электронном виде.Также клиентам электронной площадки планируют предоставлять консультационные и логистические услуги, в том числе, по таможенному оформлению и сертификации. В дальнейшем к этому добавятся услуги по продвижению продукции за рубежом.Кроме того, как сообщили корреспонденту Sputnik в МИВТ, с 1 июля полностью заработает открытая цифровая экосистема. Ранее она работала в тестовом режиме. Ее цель - объединить электронные торговые площадки, чтобы повысить уровень электронной коммерции в Узбекистане.В цифровую экосистему уже вошли несколько крупных электронных торговых площадок. В их числе и Национальная платформа электронной коммерции.Пониженные налоговые ставки – один из плюсов, который получают предприниматели, совершая сделки в рамках цифровой экосистемы, рассказал начальник управления ИКТ МИВТ Улугбек Турсунов.В рамках цифровой экосистемы будет разработана Mift-ID. Это единая система идентификации предпринимателей, включенных в экосистему. Таким образом компании смогут добавлять товары на все маркетплейсы через единую систему, а также проводить мониторинг покупок и продаж товаров и услуг.Важной задачей в этом направлении для разработчиков стала организация логистических маршрутов по всему миру. Перевозить грузы будут самолетами, грузовиками и по железной дороге.Мониторингом открытой цифровой экосистемы займется созданный при Министерстве инвестиций и внешней торговли Центр цифровой трансформации. По словам Улугбека Турсунова, центр обеспечит всем платформам электронной коммерции равный доступ к своей базе.На сегодняшний день на площадке "TradeUZ.com" есть информация о трех тысячах узбекских экспортерах, 10 тысячах зарубежных покупателях, а также более чем 30 тысячах наименований товаров.Напомним, Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.Читайте также:В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"Торговые дома Узбекистана откроются на Кубани

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, экспорт