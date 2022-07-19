https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistan-airways-zapustili-prilojenie-dlya-pokupki-biletov--26329256.html
Uzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
Uzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
Программа доступна для скачивания на мобильные устройства.
2022-07-19T18:33+0500
2022-07-19T18:33+0500
2022-07-19T18:33+0500
мобильное приложение
авиабилет
покупка
туризм
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" запустила мобильное приложение "UzAirways" для приобретения авиабилетов, передает пресс-служба авиакомпании.Через приложение можно не только приобрести билеты онлайн, но еще проверить их, выбрать подходящее место в самолете, оформить дополнительный багаж и многое другое.Также для каждого пользователя приложения подготовили специальные предложения по определённым маршрутам.Напомним: для паломников из Узбекистана, совершающих хадж, тоже разработали мобильное приложение "Путеводитель по хаджу". В приложении паломники могут узнать все об этикете хаджа, порядке его совершения и об обязательных действиях и необходимых молитвах.Ранее для граждан ЕАЭС, Узбекистана и других стран СНГ запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". Программа поможет при трудоустройстве внутри союза получить государственные и коммерческие услуги через телефон.Читайте также:Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу БашкортостанаФото: в Джизаке открылся электронный музей
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мобильное приложение, авиабилет, покупка
Uzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
На данный момент новая программа доступна для скачивания на мобильные устройства.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" запустила мобильное приложение "UzAirways" для приобретения авиабилетов, передает пресс-служба
авиакомпании.
Через приложение можно не только приобрести билеты онлайн, но еще проверить их, выбрать подходящее место в самолете, оформить дополнительный багаж и многое другое.
Также для каждого пользователя приложения подготовили специальные предложения по определённым маршрутам.
Напомним: для паломников из Узбекистана, совершающих хадж, тоже разработали
мобильное приложение "Путеводитель по хаджу". В приложении паломники могут узнать все об этикете хаджа, порядке его совершения и об обязательных действиях и необходимых молитвах.
Ранее для граждан ЕАЭС, Узбекистана и других стран СНГ запустили
мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". Программа поможет при трудоустройстве внутри союза получить государственные и коммерческие услуги через телефон.