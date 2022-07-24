https://uz.sputniknews.ru/20220724/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-tokaeva--chto-obsudili-prezidenty-26472505.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева — что обсудили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева — что обсудили президенты
Сегодня Мирзиёев провел телефонные переговоры с Токаевым.
2022-07-24T13:18+0500
2022-07-24T13:18+0500
2022-07-24T13:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В начале беседы Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.Во время телефонного разговора президенты обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений, а также вопросы многопланового сотрудничества.Стороны подчеркнули важность ускорения реализации запланированных проектов в сферах торговли, логистики и промышленности. Главы государств договорились продолжить связи правительств двух стран.Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальной региональной повестке. В ходе разговора они уделили особое внимание подготовке и реализации крупных проектов в регионе.Читайте также:Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефонуТокаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии
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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, телефонный разговор
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева — что обсудили президенты
Сегодня президент Узбекистана провел телефонные переговоры с президентом Казахстана.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
В начале беседы Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.
Во время телефонного разговора президенты обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений, а также вопросы многопланового сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность ускорения реализации запланированных проектов в сферах торговли, логистики и промышленности. Главы государств договорились продолжить связи правительств двух стран.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальной региональной повестке. В ходе разговора они уделили особое внимание подготовке и реализации крупных проектов в регионе.