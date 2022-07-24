https://uz.sputniknews.ru/20220724/smi-vizit-putina-v-tegeran-pokazal-zapadu-trevojnyy-fenomen-26469829.html

СМИ: визит Путина в Тегеран показал Западу "тревожный феномен"

СМИ: визит Путина в Тегеран показал Западу "тревожный феномен"

Пекин и Тегеран поддерживают Москву в вопросе украинского кризиса.

2022-07-24T11:20+0500

2022-07-24T11:20+0500

2022-07-24T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Визит Путина в столицу Ирана показало западным странам "тревожный феномен", пишет журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала National Interest. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению журналиста, европейские и американские политики непрерывно пытаются выстроить "единый глобальный фронт" против Москвы. Однако Иран и Китай демонстрируют России поддержку в вопросе украинского кризиса.Стамбульская сделка по зерну показала, что западная кампания по экономической и политической изоляции России провалилась, считает Эпископос.Ранее в Стамбуле прошли переговоры по урегулированию зернового вопроса. На встрече присутствовали делегации России, Турции, Украины, также представители ООН. Российская сторона, в свою очередь, подготовила и предоставила пакет предложений.В результате сторонам удалось договориться о создании координационного центра в Стамбуле и согласовать алгоритм перевозки зерна. По словам источников, знакомых с деталями, соглашение включает создание зоны безопасности для проверки судов c зерном вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществлять совместными усилиями Турции и ООН. Известно, что Турция получила гарантии, что договоренности не будут использоваться в военных целях.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Читайте также:Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООНШойгу приехал в Турцию для подписания документов по зерновому вопросу

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владимир путин, визит, тегеран, запад