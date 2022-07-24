https://uz.sputniknews.ru/20220724/uzbekistanskie-shkolniki-primut-uchastie-v-sportivnom-festivale-v-ufe-26470511.html
Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в Уфе
Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в Уфе
В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования.
2022-07-24T12:01+0500
2022-07-24T12:01+0500
2022-07-24T12:01+0500
культура
узбекистанцы
школьники
спорт
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в IX Международном фестивале школьного спорта среди государств — участников СНГ. Мероприятие пройдет с 15 по 20 ноября 2022 года в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи СНГ.Планируется, что участниками фестиваля станут более 400 детей в составе сборных команд из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана. Юных спортсменов ждет не только насыщенная спортивная программа, но и культурно - образовательная. В частности дети примут участие в экскурсиях, мастер-классах от прославленных спортсменов, а также ознакомятся с культурой и традициями народов Башкортостана.Мероприятие пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств.Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ проводится традиционно с 2013 года в различных регионах России.Читайте также:В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестивальВ Ташкенте прошел Молодежный турнир по шахматам — фото
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узбекистанцы, школьники, спорт, фестиваль
Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в Уфе
В рамках мероприятия пройдут соревнования по мини футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Узбекистанцы примут участие в IX Международном фестивале школьного спорта среди государств — участников СНГ. Мероприятие пройдет с 15 по 20 ноября 2022 года в Уфе. Об этом сообщила
пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Планируется, что участниками фестиваля станут более 400 детей в составе сборных команд из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.
Юных спортсменов ждет не только насыщенная спортивная программа, но и культурно - образовательная. В частности дети примут участие в экскурсиях, мастер-классах от прославленных спортсменов, а также ознакомятся с культурой и традициями народов Башкортостана.
"Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и самое главное — помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения", – отметила заместитель председателя Комитета ГД Федерального Собрания России по международным делам Ирина Роднина.
Мероприятие пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств.
Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ проводится традиционно с 2013 года в различных регионах России.