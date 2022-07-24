В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС
13:15 24.07.2022 (обновлено: 13:37 24.07.2022)
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Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".
На полях встречи участники обсудят подготовку заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое пройдет с 28 по 29 июля в Ташкенте.
Также стороны планируют продолжить подготовку документов для предстоящего заседания Совета глав стран-участниц организации, которое пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.
Напомним: в настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.
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