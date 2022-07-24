Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220724/v-tashkente-nachal-rabotu-sovet-natsionalnyx-koordinatorov-shos-26471944.html
В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС
В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС
Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах.
2022-07-24T13:15+0500
2022-07-24T13:37+0500
политика
ташкент
шос
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".На полях встречи участники обсудят подготовку заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое пройдет с 28 по 29 июля в Ташкенте.Также стороны планируют продолжить подготовку документов для предстоящего заседания Совета глав стран-участниц организации, которое пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.Напомним: в настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_987:505:3044:2048_1920x0_80_0_0_b4f54204a57a46d874ab7e915dbec206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, шос, совещание

В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС

13:15 24.07.2022 (обновлено: 13:37 24.07.2022)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".
На полях встречи участники обсудят подготовку заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое пройдет с 28 по 29 июля в Ташкенте.
Также стороны планируют продолжить подготовку документов для предстоящего заседания Совета глав стран-участниц организации, которое пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.
Напомним: в настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.
Читайте также:
В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ
"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0