https://uz.sputniknews.ru/20220724/v-tashkente-nachal-rabotu-sovet-natsionalnyx-koordinatorov-shos-26471944.html

В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС

В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОС

Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах.

2022-07-24T13:15+0500

2022-07-24T13:15+0500

2022-07-24T13:37+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".На полях встречи участники обсудят подготовку заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое пройдет с 28 по 29 июля в Ташкенте.Также стороны планируют продолжить подготовку документов для предстоящего заседания Совета глав стран-участниц организации, которое пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.Напомним: в настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:В Ташкенте состоится встреча министров промышленности ШОС и СНГ"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев

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ташкент, шос, совещание