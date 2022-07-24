https://uz.sputniknews.ru/20220724/v-yunusabadskom-rayone-vremenno-otklyuchili-gaz--26473371.html
В Юнусабадском районе временно отключили газ
В Юнусабадском районе временно отключили газ
В микрорайонах отключили газоснабжение из-за аварии.
2022-07-24T14:10+0500
2022-07-24T14:10+0500
2022-07-24T14:10+0500
общество
газ
ташкент
юнусабадский район
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в Юнусабадском районе Ташкента временно приостановили подачу газа из-за аварии на газопроводе. Сообщает корреспонденту Sputnik пресс-служба филиала газоснабжения “Худудгаз Пойтахт”.Авария произошла в ходе дорожно-строительных работ на пересечении улиц Янги шахар и Чинабад.Так, сегодня с 10:00 до 17:00 газа не будет в микрорайонах "Отчопар-1", "Отчопар-2", "Юнусабад" и "Октепа".По данным пресс-службы, газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.Читайте также:Куда обратиться при утере дипломаВ Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей
юнусабадский район
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газ, ташкент, юнусабадский район
В Юнусабадском районе временно отключили газ
Некоторые микрорайоны столицы остались без газа из-за аварии. В данный момент ведутся ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в Юнусабадском районе Ташкента временно приостановили подачу газа из-за аварии на газопроводе. Сообщает корреспонденту Sputnik пресс-служба филиала газоснабжения “Худудгаз Пойтахт”.
Авария произошла в ходе дорожно-строительных работ на пересечении улиц Янги шахар и Чинабад.
Так, сегодня с 10:00 до 17:00 газа не будет в микрорайонах "Отчопар-1", "Отчопар-2", "Юнусабад" и "Октепа".
По данным пресс-службы, газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.