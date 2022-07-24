https://uz.sputniknews.ru/20220724/v-yunusabadskom-rayone-vremenno-otklyuchili-gaz--26473371.html

В Юнусабадском районе временно отключили газ

В Юнусабадском районе временно отключили газ

В микрорайонах отключили газоснабжение из-за аварии.

2022-07-24T14:10+0500

2022-07-24T14:10+0500

2022-07-24T14:10+0500

общество

газ

ташкент

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в Юнусабадском районе Ташкента временно приостановили подачу газа из-за аварии на газопроводе. Сообщает корреспонденту Sputnik пресс-служба филиала газоснабжения “Худудгаз Пойтахт”.Авария произошла в ходе дорожно-строительных работ на пересечении улиц Янги шахар и Чинабад.Так, сегодня с 10:00 до 17:00 газа не будет в микрорайонах "Отчопар-1", "Отчопар-2", "Юнусабад" и "Октепа".По данным пресс-службы, газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.Читайте также:Куда обратиться при утере дипломаВ Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей

юнусабадский район

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газ, ташкент, юнусабадский район