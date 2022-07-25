Die Welt: США давят на Германию
Немецкое издание считает, что Соединенные Штаты оказывают экономическое давление на пребывающую в кризисе Германию.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Германия находится под серьезным экономическом давлении со стороны США, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист считает, что новый кризис, в котором пребывают немцы, уникален. Экономика страны страдает сразу от многих факторов.
"Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", —уточнил Штраубхаар.
При этом Соединенные Штаты играют активную роль в данном кризисе. Благодаря финансированию в послевоенное время "немецкого экономического чуда", Вашингтон имеет влияние на Берлин и выдвигает ему условия.
"Для Германии больше не будет политики "и-и". США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы", —подчеркнул журналист.
Напомним: после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
При этом на Западе санкции спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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