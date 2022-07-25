https://uz.sputniknews.ru/20220725/die-welt-ssha-davyat-na-germaniyu--26501059.html

Die Welt: США давят на Германию

Die Welt: США давят на Германию

США давят на пребывающую в кризисе Германию.

2022-07-25T16:31+0500

2022-07-25T16:31+0500

2022-07-25T16:31+0500

в мире

сша

германия

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/11/22808424_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_36e4e9e38afc96ce26bd1575f457241c.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Германия находится под серьезным экономическом давлении со стороны США, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар. Об этом сообщает РИА Новости.Журналист считает, что новый кризис, в котором пребывают немцы, уникален. Экономика страны страдает сразу от многих факторов.При этом Соединенные Штаты играют активную роль в данном кризисе. Благодаря финансированию в послевоенное время "немецкого экономического чуда", Вашингтон имеет влияние на Берлин и выдвигает ему условия.Напомним: после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе санкции спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также:Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"Либеральная диктатура на Западе провалилась — Захарова

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, германия, сми