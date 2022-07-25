https://uz.sputniknews.ru/20220725/fsb-sorvala-ukrainskuyu-operatsiyu-s-uchastiem-nato-po-ugonu-rossiyskix-samoletov-26496482.html

ФСБ сорвала украинскую операцию с участием НАТО по угону российских самолетов

ФСБ сорвала украинскую операцию с участием НАТО по угону российских самолетов

Украинская разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета.

2022-07-25T14:07+0500

2022-07-25T14:07+0500

2022-07-25T14:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

фсб россии

украина

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летчик

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В ФСБ сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что спецслужбы государств-членов НАТО курировали данную операцию.Российские силовики, в свою очередь, установили участников из числа сотрудников украинских спецслужб и их пособников.Помимо этого, спецслужбы России опубликовали кадры оперативной съемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком.Из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах следует, что за готовность угнать самолет ГУР собиралось заплатить четыре тысячи долларов авансом. Деньги передавались бы курьером. На видео показан момент передачи денежных средств, задержание курьера и изъятые деньги.Украинская разведка планировала угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.Помимо прочего, Киев пытался стимулировать летчиков обещаниями переправить их жен в страны Евросоюза и предоставить им гражданство или ВНЖ.По замыслу украинской стороны, штурмана самолета, который планировалось угнать, необходимо было отравить клофелином перед полетом. Затем уже в воздухе самолет якобы перехватывался украинскими истребителями и совершал принудительную посадку на территории Украины.Читайте также:

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фсб россии, украина, операция, разведка, нато, участие, угон, самолет, летчик