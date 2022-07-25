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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220725/fsb-sorvala-ukrainskuyu-operatsiyu-s-uchastiem-nato-po-ugonu-rossiyskix-samoletov-26496482.html
ФСБ сорвала украинскую операцию с участием НАТО по угону российских самолетов
ФСБ сорвала украинскую операцию с участием НАТО по угону российских самолетов
Украинская разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета.
2022-07-25T14:07+0500
2022-07-25T14:07+0500
специальная военная операция россии в донбассе
фсб россии
украина
операция
разведка
нато
участие
угон
самолет
летчик
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В ФСБ сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что спецслужбы государств-членов НАТО курировали данную операцию.Российские силовики, в свою очередь, установили участников из числа сотрудников украинских спецслужб и их пособников.Помимо этого, спецслужбы России опубликовали кадры оперативной съемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком.Из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах следует, что за готовность угнать самолет ГУР собиралось заплатить четыре тысячи долларов авансом. Деньги передавались бы курьером. На видео показан момент передачи денежных средств, задержание курьера и изъятые деньги.Украинская разведка планировала угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.Помимо прочего, Киев пытался стимулировать летчиков обещаниями переправить их жен в страны Евросоюза и предоставить им гражданство или ВНЖ.По замыслу украинской стороны, штурмана самолета, который планировалось угнать, необходимо было отравить клофелином перед полетом. Затем уже в воздухе самолет якобы перехватывался украинскими истребителями и совершал принудительную посадку на территории Украины.Читайте также:
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фсб россии, украина, операция, разведка, нато, участие, угон, самолет, летчик

ФСБ сорвала украинскую операцию с участием НАТО по угону российских самолетов

14:07 25.07.2022
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ во время спецоперации
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
© ФСБ РФ
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Украинская разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В ФСБ сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы", — отмечается в заявлении ФСБ.
Известно, что спецслужбы государств-членов НАТО курировали данную операцию.
Российские силовики, в свою очередь, установили участников из числа сотрудников украинских спецслужб и их пособников.
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", — говорится в заявлении.
Помимо этого, спецслужбы России опубликовали кадры оперативной съемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком.
"Наша цель — это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов. — Sputnik). Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", — заявил украинский разведчик.
Из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах следует, что за готовность угнать самолет ГУР собиралось заплатить четыре тысячи долларов авансом. Деньги передавались бы курьером. На видео показан момент передачи денежных средств, задержание курьера и изъятые деньги.
Украинская разведка планировала угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Помимо прочего, Киев пытался стимулировать летчиков обещаниями переправить их жен в страны Евросоюза и предоставить им гражданство или ВНЖ.
"Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", — рассказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
По замыслу украинской стороны, штурмана самолета, который планировалось угнать, необходимо было отравить клофелином перед полетом. Затем уже в воздухе самолет якобы перехватывался украинскими истребителями и совершал принудительную посадку на территории Украины.
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