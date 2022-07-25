https://uz.sputniknews.ru/20220725/global-times-naselenie-kitaya-v-blijayshie-pyat-let-mojet-nachat-ubyvat-26507487.html
Global Times: население Китая в ближайшие пять лет может начать убывать
Global Times: население Китая в ближайшие пять лет может начать убывать
Число новорожденных в некоторых провинциях КНР в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий.
2022-07-25T18:15+0500
2022-07-25T18:15+0500
2022-07-25T18:15+0500
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кнр
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. КНР может вступить в период отрицательного роста населения в боижайшие несколько лет на фоне усугубившихся демографических проблем. Коэффициент рождаемости продолжит снижаться в течение следующих 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times.Согласно официальной статистике, число новорожденных в некоторых провинциях Китая в прошлом году стало минимальным за несколько десятилетий. К примеру, в провинции Хунань, которая располагается в центре Китая, впервые за 60 лет родилось менее 500 тыс. детей, а в провинции Хэнань - с 1978 года менее 800 тыс., тогда как в восточной провинции Цзянси впервые с середины прошлого века количество новорожденных не превысило отметку в 400 тыс. При этом в провинции Гуандун родилось более миллиона детей.По заявлению некоторых специалистов в области демографии, отрицательный рост населения будет "трендом" в течение долгого времени, пишут в издании.Он также отметил, что одной из главных причин снижения рождаемости является снижение показателей фертильности на территории страны. Кроме этого, по его словам, все меньше людей в стране хотят заводить детей.Так, современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – в 2016 году - всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.Читайте также:
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китай, население, новорожденный, кнр
Global Times: население Китая в ближайшие пять лет может начать убывать
Число новорожденных в некоторых провинциях КНР в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
КНР может вступить в период отрицательного роста населения в боижайшие несколько лет на фоне усугубившихся демографических проблем. Коэффициент рождаемости продолжит снижаться в течение следующих 100 лет. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times.
Согласно официальной статистике, число новорожденных в некоторых провинциях Китая в прошлом году стало минимальным за несколько десятилетий. К примеру, в провинции Хунань, которая располагается в центре Китая, впервые за 60 лет родилось менее 500 тыс. детей, а в провинции Хэнань - с 1978 года менее 800 тыс., тогда как в восточной провинции Цзянси впервые с середины прошлого века количество новорожденных не превысило отметку в 400 тыс. При этом в провинции Гуандун родилось более миллиона детей.
"Темпы роста населения в значительной степени замедлились, в течение текущего пятилетнего периода (2021-2025 годы) рост может стать отрицательным", - цитирует GT главу отдела по делам демографии и семьи Комитета по делам здравоохранения КНР Ян Вэньчжуана.
По заявлению некоторых специалистов в области демографии, отрицательный рост населения будет "трендом" в течение долгого времени, пишут в издании.
"Можно прогнозировать, что коэффициент рождаемости продолжит сокращаться еще более века. Рождаемость в крупных городах Китая продолжит падать. Разрешение на рождение третьего ребенка может облегчить некоторые проблемы, но вряд ли изменит эту тенденцию в ближайшие годы", - рассказал в интервью газете старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации, демограф Хуан Вэньчжэн.
Он также отметил, что одной из главных причин снижения рождаемости является снижение показателей фертильности на территории страны. Кроме этого, по его словам, все меньше людей в стране хотят заводить детей.
Так, современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – в 2016 году - всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.