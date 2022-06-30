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FT: Индия и Китай могут сорвать замысел G7 против российской нефти
FT: Индия и Китай могут сорвать замысел G7 против российской нефти
На Западе продолжают обсуждать меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа.
2022-06-30T11:40+0500
2022-06-30T11:40+0500
2022-06-30T11:49+0500
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доходы
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Индия и КНР могут сорвать план G7 по ограничению цен на нефть из России предоставлением своих судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.Издание провело опрос среди аналитиков, которые заявили, что Москва сможет обойти любые меры стран "Большой семерки" или ЕС, которые, по замыслу авторов инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.Представитель ЕС в беседе с Financial Times выдвинул предположение, что труднее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенный план. Эксперт Хелима Крофт, в свою очередь, усомнилась в перспективах идеи "Большой семерки" из-за малых шансов установить низкую цену, которая позволит урезать прибыль России от нефти.Известно, что западные государства продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить российские доходы от экспорта нефти и газа. На данный момент осуществить им это не помогли ни ввод эмбарго на нефть, в том числе всем Европейским союзом на морские перевозки, ни добровольные отказы иностранных компаний.Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На фоне этого 28 июня страны "Большой семерки" заявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире в том случае, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или по сниженной цене. Читайте также:Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровняПесков: Москва не будет продавать нефть себе в убыток
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индия, китай, g7, нефть, россия, запад, газ, экспорт, доходы
FT: Индия и Китай могут сорвать замысел G7 против российской нефти
11:40 30.06.2022 (обновлено: 11:49 30.06.2022)
На Западе продолжают обсуждать меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Индия и КНР могут сорвать план G7 по ограничению цен на нефть из России предоставлением своих судов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Financial Times.
Издание провело опрос среди аналитиков, которые заявили, что Москва сможет обойти любые меры стран "Большой семерки" или ЕС, которые, по замыслу авторов инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.
"Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои", — пишет FT.
Представитель ЕС в беседе с Financial Times выдвинул предположение, что труднее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенный план. Эксперт Хелима Крофт, в свою очередь, усомнилась в перспективах идеи "Большой семерки" из-за малых шансов установить низкую цену, которая позволит урезать прибыль России от нефти.
Известно, что западные государства продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить российские доходы от экспорта нефти и газа. На данный момент осуществить им это не помогли ни ввод эмбарго на нефть, в том числе всем Европейским союзом на морские перевозки, ни добровольные отказы иностранных компаний.
Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На фоне этого 28 июня страны "Большой семерки" заявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире в том случае, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или по сниженной цене.