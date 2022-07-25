https://uz.sputniknews.ru/20220725/kadyrov-podaril-mirziyoevu-dvux-loshadey-na-den-rojdeniya-26490554.html
Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения
Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения
Глава Чечни разместил видео-поздравление президенту Узбекистана на своей странице в социальной сети.
2022-07-25T10:59+0500
2022-07-25T10:59+0500
2022-07-25T11:02+0500
политика
рамзан кадыров
шавкат мирзиёев
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лошадь
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чеченская республика
президент узбекистана
президент
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с юбилеем и подарил ему двух лошадей. Видео-поздравление размещено на странице в социальной сети чеченского лидера.В поздравлении Кадыров охарактеризовал узбекистанского лидера как "скромного и радушного человека", а также "мудрого и дальновидного политика". Он отметил, что Мирзиёев "поистине влюблен в свою родину и за годы своей руководящей деятельности снискал почёт и уважение народа".Кадыров подчеркнул, что в ходе рабочей поездки в Узбекистан лично убедился, что авторитет республики "с каждым годом крепнет на международной арене", а также выразил уверенность, что страна "в скором времени станет центром исламского туризма, поскольку эта земля хранит богатую историю нашей религии (ислама - Sputnik)".Также в поздравлении он поблагодарил народ Узбекистана за уважительное отношение к памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который учился в республике.Глава Чечни подарил Мирзиёеву двух обученных скакунов от имени всего чеченского народа и упомянул о любви президента Узбекистана к лошадям. Кроме этого Кадыров пожелал всему узбекскому народу мира, стабильности и процветания, а президенту республики крепкого здоровья и долгих лет жизни.Читайте также:
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Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения
10:59 25.07.2022 (обновлено: 11:02 25.07.2022)
Глава Чечни разместил видео-поздравление президенту Узбекистана на своей странице в социальной сети.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с юбилеем и подарил ему двух лошадей. Видео-поздравление размещено
на странице в социальной сети чеченского лидера.
В поздравлении Кадыров охарактеризовал узбекистанского лидера как "скромного и радушного человека", а также "мудрого и дальновидного политика". Он отметил, что Мирзиёев "поистине влюблен в свою родину и за годы своей руководящей деятельности снискал почёт и уважение народа".
"Очень приятно видеть, что Узбекистан находится на подъеме, ускоренными темпами развивает экономику и социальную сферу. Кроме того, Шавкат Миромонович активно налаживает и развивает тесные дружеские отношения с Россией. Убеждён, что с годами наша дружба будет лишь крепнуть", - написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что в ходе рабочей поездки в Узбекистан лично убедился, что авторитет республики "с каждым годом крепнет на международной арене", а также выразил уверенность, что страна "в скором времени станет центром исламского туризма, поскольку эта земля хранит богатую историю нашей религии (ислама - Sputnik)".
Также в поздравлении он поблагодарил народ Узбекистана за уважительное отношение к памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который учился в республике.
Глава Чечни подарил Мирзиёеву двух обученных скакунов от имени всего чеченского народа и упомянул о любви президента Узбекистана к лошадям. Кроме этого Кадыров пожелал всему узбекскому народу мира, стабильности и процветания, а президенту республики крепкого здоровья и долгих лет жизни.