https://uz.sputniknews.ru/20220725/kadyrov-podaril-mirziyoevu-dvux-loshadey-na-den-rojdeniya-26490554.html

Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения

Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения

Глава Чечни разместил видео-поздравление президенту Узбекистана на своей странице в социальной сети.

2022-07-25T10:59+0500

2022-07-25T10:59+0500

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политика

рамзан кадыров

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с юбилеем и подарил ему двух лошадей. Видео-поздравление размещено на странице в социальной сети чеченского лидера.В поздравлении Кадыров охарактеризовал узбекистанского лидера как "скромного и радушного человека", а также "мудрого и дальновидного политика". Он отметил, что Мирзиёев "поистине влюблен в свою родину и за годы своей руководящей деятельности снискал почёт и уважение народа".Кадыров подчеркнул, что в ходе рабочей поездки в Узбекистан лично убедился, что авторитет республики "с каждым годом крепнет на международной арене", а также выразил уверенность, что страна "в скором времени станет центром исламского туризма, поскольку эта земля хранит богатую историю нашей религии (ислама - Sputnik)".Также в поздравлении он поблагодарил народ Узбекистана за уважительное отношение к памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который учился в республике.Глава Чечни подарил Мирзиёеву двух обученных скакунов от имени всего чеченского народа и упомянул о любви президента Узбекистана к лошадям. Кроме этого Кадыров пожелал всему узбекскому народу мира, стабильности и процветания, а президенту республики крепкого здоровья и долгих лет жизни.Читайте также:

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