https://uz.sputniknews.ru/20220725/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-rszo-smerch-na-ukraine--video-26510204.html

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео

Боевой расчет "Смерч" считается "снайпером" среди систем РСЗО".

2022-07-25T19:39+0500

2022-07-25T19:39+0500

2022-07-25T19:39+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Центрального военного округа при выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.При выполнении задач экипажи РСЗО приехали на место огневых позиций и после передачи координат от беспилотников нанесли ракетный удар 300 мм реактивными снарядами по позициям и складу националистов, объяснили в ведомстве.По словам командира боевого расчета "Смерч", у одного расчета есть 12 реактивных снарядов.В Минобороны отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вели корректировку огня и доразведку целей.После выполнения боевой задачи расчеты провели свертывание и уехали в район перезаряжания.До этого Минобороны России показало боевую работу ТОС-1А "Солнцепек".Читайте также:Власти Узбекистана провели встречу с талибами*

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