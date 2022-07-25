https://uz.sputniknews.ru/20220725/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-rszo-smerch-na-ukraine--video-26510204.html
Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео
Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео
Боевой расчет "Смерч" считается "снайпером" среди систем РСЗО".
2022-07-25T19:39+0500
2022-07-25T19:39+0500
2022-07-25T19:39+0500
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минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Центрального военного округа при выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.При выполнении задач экипажи РСЗО приехали на место огневых позиций и после передачи координат от беспилотников нанесли ракетный удар 300 мм реактивными снарядами по позициям и складу националистов, объяснили в ведомстве.По словам командира боевого расчета "Смерч", у одного расчета есть 12 реактивных снарядов.В Минобороны отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вели корректировку огня и доразведку целей.После выполнения боевой задачи расчеты провели свертывание и уехали в район перезаряжания.До этого Минобороны России показало боевую работу ТОС-1А "Солнцепек".Читайте также:Власти Узбекистана провели встречу с талибами*
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украина, минобороны рф
Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео
По словам командира, боевой расчет "Смерч" считается "снайпером" среди систем РСЗО".
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Центрального военного округа при выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.
При выполнении задач экипажи РСЗО приехали на место огневых позиций и после передачи координат от беспилотников нанесли ракетный удар 300 мм реактивными снарядами по позициям и складу националистов, объяснили в ведомстве.
По словам командира боевого расчета "Смерч", у одного расчета есть 12 реактивных снарядов.
"Мы будем выполнять боевую задачу по укрепрайону противника на расстоянии в несколько десятков километров. Это корректируемый снаряд, за счет чего он считается "снайпером" среди систем РСЗО", — рассказал он.
В Минобороны отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вели корректировку огня и доразведку целей.
После выполнения боевой задачи расчеты провели свертывание и уехали в район перезаряжания.
До этого Минобороны России показало
боевую работу ТОС-1А "Солнцепек".