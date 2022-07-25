https://uz.sputniknews.ru/20220725/pribaltika-podpisalas-na-ekonomicheskiy-suitsid-26507991.html

Прибалтика подписалась на экономический суицид

Прибалтика подписалась на экономический суицид

Еще не наступила осень, а в Прибалтику уже заглянул призрак Великой рецессии.

2022-07-25T18:57+0500

2022-07-25T18:57+0500

2022-07-25T18:57+0500

колумнисты

прибалтика

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Так-то она обещана бывшему "золотому миллиарду" на осень. Но начать, очевидно, решили с Латвии — там инфляция составила за несколько месяцев этого года 19 процентов, Литвы (20) и Эстонии — чемпиона нашего забега с 22 процентами, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Все это абсолютный рекорд в еврозоне. Напомним для тех, кто подзабыл, что "Прибалтийские тигры" давно перешли на евро, соответственно, никаких возможностей поддержать свою валюту и экономику для них не предусмотрено."Тигры", таким образом, стали первой жертвой европейского экономического кризиса. Это довольно неожиданный итог их европейской интеграции. Как-то не так, вероятно, все им виделось тридцать лет назад.В конце 1980-х Советский Союз был второй сверхдержавой мира, а Балтийские республики — его витриной, начищенной и намытой до блеска. Богатейшее промпроизводство, порты, электростанции. Мирового уровня наука с тартуской филологией и саласпилсской ядерной физикой. Великолепное кино во всем спектре — от артхауса до кассовых хитов. Хипстерская культура (в понимании 80-х) — на максималках. Ну и где это все?Я уж не говорю о том, что прибалтов в России любили. Сюсюкали с их интеллигенцией, целеустремленно выращивали профессоров, кинозвезд, эстрадных певцов. Такая нематериальная вещь, конечно, но ведь все это ох как вспомнилось, когда они попали в жесткие объятия своей новой европейской семьи. Где теперь все эти кинозвезды, все эти певцы? Увы — там же, где прошлогодний снег.Прежде чем принять прибалтов в свое лоно, Европа заставила их закрыть Игналинскую АЭС, разрушить промпроизводство, угробить науку. Разрешили немножко фермерства на хуторах и IT-сектор — образование-то у людей было хорошее. А, да, еще оставили дешевый туризм для английских алкашей и секс-услуги для них же. Ну, собственно, и все.Никакого злорадства в этой констатации нет. Чисто по-хозяйски просто жалко. Строили-строили всей страной, потом они вдруг взяли и все развалили. Зачем? Не дает ответа.Натурально, люди оттуда побежали. Только Литва за прошедшее с развала Союза время потеряла больше миллиона человек — примерно треть своего населения. Я даже не буду тут приводить цифры по демографии советских времен. Там просто картина маслом. При "советской оккупации" население Прибалтики плодилось как кролики. Стоило "освободиться" — пошли вымирать таким темпом, словно мировая война на дворе.… Есть такое понятие у исследователей первобытной культуры — "потлач". Так называется бессмысленная, чисто ради понтов устраиваемая церемония. Семья приглашает к себе членов племени и, желая как-то продемонстрировать свой статус, начинает раздаривать гостям буквально все свое имущество — до последней нитки, до последнего черепка. Что не раздают, то сжигают. Топят в море. Рубят топором. Рвут на части. Обычно все заканчивается полным разорением затеявшей это семьи. Вы не находите, что Прибалтика тридцать лет жила в режиме потлача?Причем ладно бы — заводы, пароходы, электростанции. Все это можно восстановить, отстроить заново, было бы желание. Но ведь этого было мало. Люди на коленке сочинили себе насквозь лживую историю про "советскую оккупацию". Без конца изображали из себя жертву. Разменяли статус победителей фашизма на звание гитлеровских подельников. Средь бела дня косплеили эсэсовцев, устраивали факельные шествия, сносили памятники советским воинам. Выстроили у себя недорейх с откровенно расистским статусом "неграждан" и практическим запретом на русский язык.Ах, как потешалась в это время над ними старая Европа. Как же забавно было за несколько лет превратить цивилизованные культурные государства в страны третьего мира и разгулять в них ту ненависть к России, которую в политкорректном ЕС полагалось тогда прятать подальше.Но ведь во многом это была самоненависть. Что такое вся идея борьбы с "советской оккупацией"? Да ведь это постоянные проклятия в адрес собственных родителей, дедов, учителей, наставников — всех тех, кто строил советскую Прибалтику. Это вечное самооплевывание — это позор и ужас, которые нам тут в России даже трудно представить.Брюссельские и вашингтонские хозяева с поразительной ловкостью внушили населению Прибалтийских стран, что все эти процессы саморазрушения, полной моральной и материальной деградации — это, на самом деле, очень выгодная для них сделка. Тогда, в 90-е, вообще были очень модны сделки. "Это экономика, глупенький" (It’s economy, stupid), — сказал Билл Клинтон. Это стало слоганом эпохи. Люди массово предавали, лгали, унижались, потому что им казалось, что таким образом они ведут себя как жутко крутые бизнесмены."Глупенькая" Россия ничего с этим поделать не могла. С нашей экономикой в 90-е был просто швах. Мы действительно не могли взять прибалтов на содержание. Оставалось только в легком потрясении смотреть, какое еще дно пробьют их элиты.Но пару лет назад все стало меняться. Американские хозяева начали избавляться от европейских конкурентов. Сначала взвинтили цены на углеводороды, теперь разгоняют цены на продовольствие. Ежу понятно, что спецоперация на Украине здесь вообще не при делах, американский олигархат просто использует ее как дымовую завесу, как раньше использовал пандемию. Темпы роста инфляции обещают полномасштабное разорение ЕС.Страны побогаче еще сопротивляются. "Прибалтийские тигры" пошли под нож первыми. Сегодня их граждане в массовом порядке едут к батьке Лукашенко закупаться бензином, гречкой и постным маслом. В Белоруссии дешевле — и до осени еще далеко. "А ведь мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали", как напомнил партнерам президент Путин.В общем, решительно непонятно, где же прибалтийский профит? Я специально не ставлю вопрос в моральной плоскости. Я понимаю, что идеи чести, гордости, благородства — это все нафталин и позапрошлый век. "Бизнес, ничего личного". Но ведь и в плане бизнеса все тоже очень плохо.Бесконечные унижения, самоненависть, позорные кривляния в нацистской форме — ради чего все это было? Чтобы жить лучше, чем в России? Но Прибалтика уже давно живет гораздо хуже. Это типичные территории для дауншифтинга. Правда, большинство россиян предпочитают Таиланд: там дороже, зато климат лучше.Эмигрировавшая Чулпан Хаматова написала недавно, какую ей зарплату положили в рижском театре. Мама дорогая, это же просто слезы. Она же обратно к нам поедет. Вы там подкиньте ей хоть сотку евро еще, будьте ласковы.Занятная закономерность вырисовывается сегодня на постсоветском пространстве. Чем больше бывшая республика разгуливает у себя русофобию, тем хуже она живет. Украина оказалась на грани дефолта. Прибалты бьют рекорды по инфляции.Собственно, давно известно, что "Рим предателям не платит". Однако сегодня все еще жестче. Рим-на-Потомаке обдирает предателей как липку, бьет и плакать не велит. Пушечное мясо мировой экономической войны — вот кем стало население больших и аленьких анти-Россий.А ведь Вашингтон еще только раскачивается. Дальше у него в планах — воевать с Китаем. Воевать будут, опять-таки, европейцами. Вот совсем недавно страны G7 постановили выделить триста миллиардов евро на борьбу с Китаем за влияние в странах Африки. Могли бы вместо этого хоть миллиард прибалтам подбросить — на поддержание штанов. Но нет, не стали. Зачем? Куда они денутся?Все это наглядный урок для жителей постсоветского пространства. Маленькие беззащитные страны Балтии с наемными американскими менеджерами во главе стали территорией для большого эксперимента. Американский олигархат пытается погрузить в нищету и слегка подвыморить глобальный средний класс. В маленьких слабых странах (типа Эстонии или Шри-Ланки) это ему вполне удается.А в остальном мире складывается совершенно парадоксальная картина. За благополучие среднего класса, не щадя сил, бьются как раз самые что ни на есть "авторитарные" лидеры. Си Цзиньпин и Лукашенко, Орбан и Моди перестраивают логистику, импортозамещают, договариваются с Москвой, спорят с Вашингтоном, расстраивают союзы врага, создают свои союзы. Словом, из кожи вон лезут, чтобы миллионы продвинутых хипстеров — от Шанхая до Санкт-Петербурга — могли по-прежнему потягивать свой смузи на веранде веганского ресторана, на все корки браня при этом "диктаторов" и "тиранов".Непонятно, куда деваться тем народам, на кого тирана не хватило. Бежать, восставать, вымирать? Ну ничего, прибалты нам покажут.

прибалтика

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

прибалтика