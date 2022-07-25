Токаев совершил малый хадж и вошел внутрь Каабы — фото
© Пресс-служба Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж (умру) в главной святыне для всех мусульман - городе Мекке. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.
© Пресс-служба Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
"Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.
© Пресс-служба Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Известно, что Токаев находится в Саудовской Аравии с официальным визитом по приглашению короля Салмана Бен Абдельазиза Аль Сауда. Так, президент Каазахстана уже провел переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом.
© Пресс-служба Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Также в ходе инвестиционного круглого стола с представителями деловых кругов Саудовской Аравии стороны подписали 13 документов о сотрудничестве между странами. Помимо этого, Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран" (Орден золотого орла) за большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между двумя государствами.
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