https://uz.sputniknews.ru/20220725/tokaev-sovershil-malyy-xadj-i-voshel-vnutr-kaaby--foto-26493127.html

Токаев совершил малый хадж и вошел внутрь Каабы — фото

Токаев совершил малый хадж и вошел внутрь Каабы — фото

Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

2022-07-25T12:02+0500

2022-07-25T12:02+0500

2022-07-25T12:02+0500

политика

касым-жомарт токаев

малый хадж

хадж

президент

казахстан

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж (умру) в главной святыне для всех мусульман - городе Мекке. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.Известно, что Токаев находится в Саудовской Аравии с официальным визитом по приглашению короля Салмана Бен Абдельазиза Аль Сауда. Так, президент Каазахстана уже провел переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом.Также в ходе инвестиционного круглого стола с представителями деловых кругов Саудовской Аравии стороны подписали 13 документов о сотрудничестве между странами. Помимо этого, Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран" (Орден золотого орла) за большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между двумя государствами.Читайте также:

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касым-жомарт токаев, малый хадж, хадж, президент, казахстан, саудовская аравия