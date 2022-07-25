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Узбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО
Узбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО
Форум можно провести в столице Узбекистана в ноябре.
2022-07-25T13:46+0500
2022-07-25T13:46+0500
2022-07-25T13:46+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан предлагает провести в ноябре в Ташкенте совместный форум стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев в ходе выступления на совещании министров сельского хозяйства ШОС. Об этом сообщает РИА Новости. Власти республики считают, что совместный форум ШОС и ФАО по вопросам защиты почвы и ресурсосберегающих технологий поможет реализовать проекты в этих сферах.Узбекистан положительно оценивает дальнейшее наращивание взаимодействия между ШОС и ФАО. Сотрудничество этих двух организаций будет способствовать повышению устойчивости и эффективности сельского хозяйства, а также улучшению уровня жизни сельского населения.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что республика открыта к углублению сотрудничества в использовании технологического потенциала государств ШОС для инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты и создания необходимой инфраструктуры.Напомним: Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах.В настоящий момент в состав организации, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОСВсе главы МИД стран ШОС подтвердили готовность прибыть на заседание в Ташкент
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Узбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО
По словам вице-премьера республики, совместный форум двух организаций можно провести в столице Узбекистана уже в ноябре этого года.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан предлагает провести в ноябре в Ташкенте совместный форум стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев в ходе выступления на совещании министров сельского хозяйства ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти республики считают, что совместный форум ШОС и ФАО по вопросам защиты почвы и ресурсосберегающих технологий поможет реализовать проекты в этих сферах.
"Выступаем за проведение в ноябре в Ташкенте совместного форма в формате ШОС+ФАО по почвозащитным, ресурсосберегающим технологиям, цель которого - выработка конкретных проектов в данных направлениях", - сказал Ходжаев.
Узбекистан положительно оценивает дальнейшее наращивание взаимодействия между ШОС и ФАО. Сотрудничество этих двух организаций будет способствовать повышению устойчивости и эффективности сельского хозяйства, а также улучшению уровня жизни сельского населения.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что республика открыта к углублению сотрудничества в использовании технологического потенциала государств ШОС для инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты и создания необходимой инфраструктуры.
"С учетом ключевой роли и вклада продовольственного и сельскохозяйственного сектора в повестку дня на период до 2030 года реализация совместных проектов и инициатив позволит также ускорить достижение целей устойчивого развития", - отметил вице-премьер.
Напомним: Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах.
В настоящий момент в состав организации, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.