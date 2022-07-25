https://uz.sputniknews.ru/20220725/uzbekistan-predlojil-provesti-sovmestnyy-forum-shos-i-fao-26495212.html

Узбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО

Узбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО

Форум можно провести в столице Узбекистана в ноябре.

2022-07-25T13:46+0500

2022-07-25T13:46+0500

2022-07-25T13:46+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан предлагает провести в ноябре в Ташкенте совместный форум стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев в ходе выступления на совещании министров сельского хозяйства ШОС. Об этом сообщает РИА Новости. Власти республики считают, что совместный форум ШОС и ФАО по вопросам защиты почвы и ресурсосберегающих технологий поможет реализовать проекты в этих сферах.Узбекистан положительно оценивает дальнейшее наращивание взаимодействия между ШОС и ФАО. Сотрудничество этих двух организаций будет способствовать повышению устойчивости и эффективности сельского хозяйства, а также улучшению уровня жизни сельского населения.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что республика открыта к углублению сотрудничества в использовании технологического потенциала государств ШОС для инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты и создания необходимой инфраструктуры.Напомним: Узбекистан председательствует в ШОС в 2021-2022 годах.В настоящий момент в состав организации, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:В Ташкенте начал работу Совет национальных координаторов ШОСВсе главы МИД стран ШОС подтвердили готовность прибыть на заседание в Ташкент

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