https://uz.sputniknews.ru/20220725/vse-glavy-mid-stran-shos-podtverdili-gotovnost-pribyt-na-zasedanie-v-tashkent-26487700.html
Все главы МИД стран ШОС подтвердили готовность прибыть на заседание в Ташкент
Все главы МИД стран ШОС подтвердили готовность прибыть на заседание в Ташкент
Заседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в столице Узбекистана с 28 по 29 июля.
2022-07-25T09:55+0500
2022-07-25T09:55+0500
2022-07-25T09:55+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Все восемь глав внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД, которое пройдет 28-29 июля в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ШОС.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава российского МИД Сергей Лаврова 28-29 июля посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества. По ее словам, на заседании стороны планируют обсудить предстоящую встречу глав государств, а также актуальные вопросы международной повестки дня.Напомним: ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:
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мид рф, мид узбекистана, шос, заседание, ташкент, узбекистан, министр, министры иностранных дел
Все главы МИД стран ШОС подтвердили готовность прибыть на заседание в Ташкент
Заседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в столице Узбекистана с 28 по 29 июля.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Все восемь глав внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД, которое пройдет 28-29 июля в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба
ШОС.
"28-29 июля в Ташкенте состоится заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Все восемь министров подтвердили готовность прибыть лично", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава российского МИД Сергей Лаврова 28-29 июля посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества. По ее словам, на заседании стороны планируют обсудить предстоящую встречу глав государств, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Напомним: ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.