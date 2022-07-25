https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-navoiyskoy-oblasti-proydet-knijnyy-festival--26496762.html

В Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"

В Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"

Подобные фестивали уже проводили в Каракалпакстане и в шести областях республики - подробности.

2022-07-25T14:47+0500

2022-07-25T14:47+0500

2022-07-25T14:47+0500

общество

узбекистан

навоийская область

фестиваль

книга

чтение

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ТАШКЕНТ, 25 июл– Sputnik. В Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль", сообщает пресс-служба Республиканской детской библиотеки.Цель мероприятия, которое состоится 29 июля - развитие книжного чтения и культуры чтения среди молодежи.В рамках фестиваля организаторы планируют провести книжную ярмарку, духовно-просветительский вечер и театрализованные представления.Помимо этого, активных участников конкурсов и мероприятий, проводимых в рамках недели чтения, наградят памятными подарками.Это не первый книжный фестиваль в Узбекистане.Так, праздник чтения уже проводили в Каракалпакстане, Андижанской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях.Читайте также: Видео: Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рожденияТяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото

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узбекистан, навоийская область, фестиваль, книга, чтение