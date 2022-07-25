https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-uzbekistane-iz-za-jary-otklyuchayut-elektroenergiyu-26505037.html
В Узбекистане из-за жары отключают электроэнергию
В Узбекистане из-за жары отключают электроэнергию
Из-за жары на территории республики перенагреваются ЛЭП.
2022-07-25T18:36+0500
2022-07-25T18:36+0500
2022-07-25T18:36+0500
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узбекистан
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электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Из-за жары в Узбекистане проводят временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики республики.В ведомстве уточнили, что из-за сильной жары перегреваются линии электропередачи. При этом перенагрев ЛЭП и скачок роста потребления могут привести к авариям, когда на нормализацию работы сети может понадобится более суток.Напомним: в Узбекистане период с 25 июня до 5 августа считается самым жарким в году. В народе его называют "чилля". Днем воздух в столице прогревается до 40−43 градусов, а на юге - до 45.Читайте также:В Узгидромете рассказали о погоде на сегодняВ Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"
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узбекистан, жара, электроэнергия
В Узбекистане из-за жары отключают электроэнергию
Из-за аномально жаркой погоды на территории республике перенагреваются ЛЭП.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Из-за жары в Узбекистане проводят временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство энергетики республики.
В ведомстве уточнили, что из-за сильной жары перегреваются линии электропередачи. При этом перенагрев ЛЭП и скачок роста потребления могут привести к авариям, когда на нормализацию работы сети может понадобится более суток.
"Чтобы избежать возможности масштабных проблем в сети, диспетчерские службы создают условия для разгрузки линий электропередачи. В частности, при определенных показателях, близких к критическим, приходится прибегать к временному отключению от электроснабжения определенных жилых районов и промышленных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.
Напомним: в Узбекистане период с 25 июня до 5 августа считается самым жарким в году. В народе его называют "чилля". Днем воздух в столице прогревается до 40−43 градусов, а на юге - до 45.