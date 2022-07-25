https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-uzbekistane-iz-za-jary-otklyuchayut-elektroenergiyu-26505037.html

В Узбекистане из-за жары отключают электроэнергию

В Узбекистане из-за жары отключают электроэнергию

Из-за жары на территории республики перенагреваются ЛЭП.

2022-07-25T18:36+0500

2022-07-25T18:36+0500

2022-07-25T18:36+0500

общество

узбекистан

жара

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Из-за жары в Узбекистане проводят временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики республики.В ведомстве уточнили, что из-за сильной жары перегреваются линии электропередачи. При этом перенагрев ЛЭП и скачок роста потребления могут привести к авариям, когда на нормализацию работы сети может понадобится более суток.Напомним: в Узбекистане период с 25 июня до 5 августа считается самым жарким в году. В народе его называют "чилля". Днем воздух в столице прогревается до 40−43 градусов, а на юге - до 45.Читайте также:В Узгидромете рассказали о погоде на сегодняВ Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"

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узбекистан, жара, электроэнергия