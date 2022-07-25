https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26483462.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на понедельник читайте в нашем материале.
2022-07-25T07:33+0500
2022-07-25T07:33+0500
2022-07-25T07:33+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане будет малооблачно и жарко, сообщили в Узгидромете.Максимальные температуры будут в пределах 40-45 градусов, в некоторых южных районах до 47. Максимальная температура ночью составит 27-32 градуса.Относительную прохладу почувствуют жители горных районов республики, где дневная температура составит 32-37 градусов.Местами по территории Узбекистана возможно усиление ветра до 17-22 м/с в отдельных районах с пыльным поземком.В Ташкенте будет облачно. Ветер 3-8 м/с. Температура сохранится в пределах 41-43 градусов.По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение ледниковых селевых паводков.В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестивальВ Самарканде проходят съемки турецкого сериала — фото
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прогноз погоды, узбекистан
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на понедельник читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Сегодня днем в Узбекистане будет малооблачно и жарко, сообщили в Узгидромете
.
Максимальные температуры будут в пределах 40-45 градусов, в некоторых южных районах до 47. Максимальная температура ночью составит 27-32 градуса.
Относительную прохладу почувствуют жители горных районов республики, где дневная температура составит 32-37 градусов.
Местами по территории Узбекистана возможно усиление ветра до 17-22 м/с в отдельных районах с пыльным поземком.
В Ташкенте будет облачно. Ветер 3-8 м/с. Температура сохранится в пределах 41-43 градусов.
По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение ледниковых селевых паводков.