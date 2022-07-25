https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-uzbekistane-proshla-ocherednaya-attestatsiya-uchiteley--26497270.html
В Узбекистане прошла очередная аттестация учителей
В Узбекистане прошла очередная аттестация учителей
Три области показали высокие результаты.
2022-07-25T15:49+0500
2022-07-25T15:49+0500
2022-07-25T16:25+0500
общество
узбекистан
учителя
проверка
итоги
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане подвили итоги аттестации школьных учителей. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы Государственной инспекции по надзору за качеством образования Шавкат Ходжакулов.Высшую квалификационную категорию получили 6%, первую—19% и вторую—38% от общего числа педагогов, принявших участие в аттестации.Аттестация проводилась в первом полугодии текущего года. Всего на участие в проверке подали заявки 294 тысячи 175 человек. Положительный результат показали 68% от общего числа педагогов, принявших участие в данном мероприятии.В частности, 16 190 (6%) от общего числа участников получили высшую квалификационную категорию, 53 662 (19%) — первую квалификационную категорию, 104 782 (38%) — вторую квалификационную категорию.Также было принято решение представить 22 626 (8%) педагогам квалификацию специалиста, а в отношении 20 030 (7 %) — о признании их "не соответствующими должности специалиста".Преподаватели проходили испытания онлайн. По культуре, искусству и общепрофессиональным предметам аттестация проходила в форме творческого экзамена. Тесты, проводимые в регионах, транслировались в режиме реального времени на сайте emyan.tdi.uz.В разрезе регионов высокие результаты показали учителя Хорезмской, Навоийской и Наманганской областей. Более низкие баллы у представителей Кашкадарьинской, Джизакской и Ташкентской областей.Напомним: с 2022 года аттестация педагогов проводится два раза в год — в январе-июне и августе-декабре.Читайте также:Перевод ребенка в другой класс: что необходимо знатьСемейным детсадам разрешили принимать детей до 3 лет
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узбекистан, учителя, проверка, итоги
В Узбекистане прошла очередная аттестация учителей
15:49 25.07.2022 (обновлено: 16:25 25.07.2022)
Высокие результаты показали учителя Хорезмской, Навоийской и Наманганской областей.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане подвили итоги аттестации школьных учителей. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы Государственной инспекции по надзору за качеством образования Шавкат Ходжакулов.
Высшую квалификационную категорию получили 6%, первую—19% и вторую—38% от общего числа педагогов, принявших участие в аттестации.
Аттестация проводилась в первом полугодии текущего года. Всего на участие в проверке подали заявки 294 тысячи 175 человек. Положительный результат показали 68% от общего числа педагогов, принявших участие в данном мероприятии.
В частности, 16 190 (6%) от общего числа участников получили высшую квалификационную категорию, 53 662 (19%) — первую квалификационную категорию, 104 782 (38%) — вторую квалификационную категорию.
Также было принято решение представить 22 626 (8%) педагогам квалификацию специалиста, а в отношении 20 030 (7 %) — о признании их "не соответствующими должности специалиста".
Преподаватели проходили испытания онлайн. По культуре, искусству и общепрофессиональным предметам аттестация проходила в форме творческого экзамена. Тесты, проводимые в регионах, транслировались в режиме реального времени на сайте emyan.tdi.uz.
В разрезе регионов высокие результаты показали учителя Хорезмской, Навоийской и Наманганской областей. Более низкие баллы у представителей Кашкадарьинской, Джизакской и Ташкентской областей.
Напомним: с 2022 года аттестация педагогов проводится два раза в год — в январе-июне и августе-декабре.