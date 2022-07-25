https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-uzbekistane-vpervye-pokazali-foto-podarkov-uzbekskix-xanov-imperatoram-rossii-26499323.html

В Узбекистане впервые показали фото подарков узбекских ханов императорам России

В Узбекистане впервые показали фото подарков узбекских ханов императорам России

Об этом стало известно в ходе VI Международного конгресса Всемирного общества в Самарканде.

2022-07-25T16:10+0500

2022-07-25T16:10+0500

2022-07-25T16:10+0500

культура

узбекистан

россия

подарок

конгресс

самарканд

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане впервые продемонстрировали фотографии дипломатических подарков от узбекских ханов, преподнесенных российским императорам. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей VI Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.Известно, что на фотографиях изображена коллекция оружия, конских сбруй, различных украшений, сюзане — вышитого вручную декоративного текстиля, разных тканей, а также одежды и аксессуаров.Размер коллекции так велик, что ее большая часть хранится в запасниках Эрмитажа в Санкт-Петербурге, рассказали в ходе круглого стола "Медиа и сохранение культурного наследия Узбекистана", который состоялся в рамках международного конгресса.Как сообщает корреспондент Sputnik, масштаб и великолепие коллекции впечатлило узбекистанских искусствоведов.Напомним: в Самарканде с 22 по 24 июля прошел VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Ключевым событием Конгресса стала презентация десяти новых томов книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Коллекция иллюстрированных книг уже достигла 60 томов. Над книгами работали свыше 350 ученых более чем из 25 стран, 100 библиотек и музеев с мировым именем.В работе Конгресса приняли участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: директора известных международных музеев, академики, профессора, доктора наук и многие другие.Организатором мероприятия выступило Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана при поддержке свыше десяти международных и пяти национальных организаций.Читайте также:

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узбекистан, россия, подарок, конгресс, самарканд