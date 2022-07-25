https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-xersonskoy-oblasti-schitayut-chto-referendumu-v-regione-nikto-ne-pomeshaet-26487200.html
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
2022-07-25T10:16+0500
2022-07-25T10:16+0500
2022-07-25T10:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
референдум
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, сообщает РИА Новости.Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.Также по словам Стремоусова, попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область носят характер запугивания населения, а также имеют цель сорвать мероприятие по определению принадлежности региона.Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулятЖители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядке
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россия, украина, референдум
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, сообщает РИА Новости
.
Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
"Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает", — сказал Стремоусов.
Также по словам Стремоусова, попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область носят характер запугивания населения, а также имеют цель сорвать мероприятие по определению принадлежности региона.
"Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации", — подчеркнул политик.
Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.