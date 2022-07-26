https://uz.sputniknews.ru/20220726/chto-nujno-pit-dlya-profilaktiki-tromboza--vrach--26552004.html

Что нужно пить для профилактики тромбоза – врач

Что нужно пить для профилактики тромбоза – врач

Диетолог рассказала, какие напитки помогают разжижать кровь.

2022-07-26T23:00+0500

2022-07-26T23:00+0500

2022-07-26T23:00+0500

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врач

профилактика

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Для профилактики тромбоза необходимо разжижать кровь, считает врач-диетолог Маргарита Королева.По словам эксперта, на один килограмм массы тела должно приходиться не меньше 33 миллилитров жидкости, поэтому необходимо ежедневно употреблять достаточное количество обычной негазированной воды.Также хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и нормализацию кроветворной функции. Кроме того, в гранате содержатся витамин P и витамины группы B. Врач подчеркнула, что сок плода особенно полезно пить людям старше 50 лет.Вместе с тем рекомендуется пить настоит из ягод черной смородины или рябины. Эти ягоды богаты витаминами С и Р, добавила Королева.Читайте также:Как приготовить баурсакКак мороженое сделать полезным — врач

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мнение эксперта, врач, профилактика