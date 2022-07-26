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Что нужно пить для профилактики тромбоза – врач
Что нужно пить для профилактики тромбоза – врач
Диетолог рассказала, какие напитки помогают разжижать кровь.
2022-07-26T23:00+0500
2022-07-26T23:00+0500
это интересно
мнение эксперта
врач
профилактика
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Для профилактики тромбоза необходимо разжижать кровь, считает врач-диетолог Маргарита Королева.По словам эксперта, на один килограмм массы тела должно приходиться не меньше 33 миллилитров жидкости, поэтому необходимо ежедневно употреблять достаточное количество обычной негазированной воды.Также хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и нормализацию кроветворной функции. Кроме того, в гранате содержатся витамин P и витамины группы B. Врач подчеркнула, что сок плода особенно полезно пить людям старше 50 лет.Вместе с тем рекомендуется пить настоит из ягод черной смородины или рябины. Эти ягоды богаты витаминами С и Р, добавила Королева.Читайте также:Как приготовить баурсакКак мороженое сделать полезным — врач
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мнение эксперта, врач, профилактика

Что нужно пить для профилактики тромбоза – врач

23:00 26.07.2022
CC0 / Unsplash / Jana Sabeth Стакан с водой
Стакан с водой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2022
CC0 / Unsplash / Jana Sabeth
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Диетолог рассказала, какие напитки помогают разжижать кровь. Подробности в нашем материале.
Для профилактики тромбоза необходимо разжижать кровь, считает врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам эксперта, на один килограмм массы тела должно приходиться не меньше 33 миллилитров жидкости, поэтому необходимо ежедневно употреблять достаточное количество обычной негазированной воды.
"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода – это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма", - объяснила специалист.
Также хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и нормализацию кроветворной функции. Кроме того, в гранате содержатся витамин P и витамины группы B. Врач подчеркнула, что сок плода особенно полезно пить людям старше 50 лет.
"Свекла — тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови. То есть он способствует лучшей реологии крови при участии тех веществ, которые находятся в составе этого продукта", — отметила диетолог.
Вместе с тем рекомендуется пить настоит из ягод черной смородины или рябины. Эти ягоды богаты витаминами С и Р, добавила Королева.
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