https://uz.sputniknews.ru/20220726/evropa-esche-pojaleet-chto-ne-ponimala-po-vengerski-26526476.html

Европа еще пожалеет, что не понимала по-венгерски

Европа еще пожалеет, что не понимала по-венгерски

Малодушное предательство, расизм, российская пропаганда — такую реакцию вызвала последняя речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европе и на Украине. 26.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-26T11:12+0500

2022-07-26T11:12+0500

2022-07-26T11:12+0500

колумнисты

европа

венгрия

украина

премьер-министр

виктор орбан

речь

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Орбану не привыкать — он уже много лет как объявлен на Западе "венгерским Путиным", ультраправым и чуть ли не фашистом. За то, что отстаивает интересы венгерского народа — и внутри страны, защищая семейные и религиозные ценности, и на мировой арене, сохраняя отношения с нашей страной. Европейские либералы ничего не могут сделать с Орбаном — весной он снова выиграл парламентские выборы (а общий стаж его руководства Венгрией насчитывает уже 16 лет) — и давно бы уже исключили Венгрию из Евросоюза, если бы была такая возможность (и не было бы опасений, что это ударит по европейскому единству). При этом Орбан продолжает говорить то, что думает. И в своей субботней речи он поставил диагноз как ситуации вокруг Украины, так и будущему Запада. Диагноз убийственно точный, но Европа не хочет даже просто услышать его, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Премьер выступал перед венграми — но не в своей стране, а в румынском Бэиле-Тушнаде. Это город в Трансильвании — одной из тех областей исторического проживания венгров, которые страна потеряла за последний век. Венгры справедливо считают себя самым пострадавшим по итогам Первой мировой войны народом — они потеряли две трети своей территории. В той же Румынии и сейчас живет 1,5 миллиона венгров — немало, учитывая, что в самой Венгрии их меньше десяти миллионов. Национальная идентичность и поддержка соплеменников чрезвычайно важны для венгров — иначе этот отличающийся от всех других европейцев народ просто не сохранился бы за тысячелетие своей жизни в Центральной Европе. Поэтому, когда Орбан говорит о том, что "мы не смешанная раса, <...> и мы не хотим становиться смешанной расой", это звучит дико для многих современных европейцев, выращенных на отвращении к самому понятию нации, но совершенно нормально для самих венгров. А мнение европейцев Орбана не волнует — он прямо сказал, что в тех странах, где смешиваются европейцы и неевропейцы, больше нет наций. А вот венгры должны держаться вместе, заявил Орбан — чтобы пережить надвигающиеся испытания:Эту фразу уже расценили как претензии на украинское Закарпатье, где проживают больше ста тысяч венгров, но Орбан говорит о другом. О том, что на Запад надвигается серьезнейший шторм — и он хочет сделать все, чтобы венгры прошли его без потерь и даже стали сильнее.Еще в начале февраля, за три недели до начала нашей спецоперации на Украине, Орбан приезжал к Путину — и тогда в Кремле он заявил, что Венгрия не хочет конфликта России и Запада, потому что она всегда страдала в подобные времена. После начала спецоперации Венгрия отказалась предоставить свою территорию для поставок оружия на Украину и объявила о категорическом несогласии с планами по отказу от российского газа. Наоборот, Будапешт хочет увеличить его поставки в этом году — и Москва уже обещала сделать это.Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироватьсяНо Орбан понимает, что конфронтация Запада и России идет по нарастающей, и хочет обезопасить свою страну. Он даже пытается повлиять на позицию ЕС, объясняя, что сейчас происходит на Украине. Эта часть его речи оказалась предельно конкретна:Это трезвый анализ из уст европейца, обращенный к европейцам, но в европейских столицах не хотят слышать того, кого назвали диктатором и "маленьким Путиным".Но тем хуже для Европы, потому что Орбан констатирует, что у нее уже и так нет возможности повлиять на ситуацию:Орбан сам дошел до понимания того, о чем давно уже говорят в России: Европа утратила геополитическую самостоятельность, стала инструментом в руках англосаксов, не способна защищать даже собственные интересы. Поэтому мы не можем не только доверять ей, но и заключать с ней какие-либо стратегические соглашения. Российско-европейский диалог возобновится только тогда, когда Европа вернет себе независимость — хотя бы относительную.Прибалтика подписалась на экономический суицидИ хотя Орбан предлагает Европе новую стратегию, целью которой был бы мир — "Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", — он сам не верит в способность Европы в среднесрочной перспективе изменить курс. И поэтому предсказывает нарастание проблем для Запада:Орбана беспокоит будущее венгров — то, что для него действительно важно и на что он может повлиять. На будущее Запада как такового он повлиять не может — и поэтому говорит то, что видит:Уже понятно, что 59-летний Орбан, несомненно, останется в истории Венгрии как один из самых сильных лидеров, хотя возраст позволяет ему еще много лет руководить своей страной. Но он никогда не претендовал на общеевропейское влияние — и потому, что понимает масштаб своей страны в рамках Европы, и потому, что глобалисты давно уже превратили его в пугало для рядовых европейцев как "диктатора", "врага секс-меньшинств" и "друга Путина". Да, Орбан имеет определенную популярность среди европейских правых и традиционалистов — в той же Франции и Италии, к нему с симпатией относятся Дональд Трамп и республиканцы, однако этого мало для по-настоящему серьезного влияния на западное общественное мнение в целом.Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидироватьНо самое интересное, что когда спустя десятилетия будущие европейцы будут изучать свою историю, историю краха Евросоюза и евроинтеграции, кризиса ценностей и самого жизненного уклада, то от периода десятых-двадцатых годов останется в памяти именно Виктор Орбан — как человек, который все понимал уже тогда и предупреждал Европу о надвигающихся проблемах, о недопустимости конфликта и ссоры с Россией, об опасности отказа от национальной идентичности. "Почему же его не слышали?" — спросят европейцы середины XXI века. Потому что не хотели признать, что какой-то венгр может понимать все лучше, чем немец или француз, — в том числе и интересы единой Европы. Некогда единой — как потом выяснилось.

венгрия

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

европа, венгрия, украина, премьер-министр, виктор орбан, речь